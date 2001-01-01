هل أصيب بطل أفلام هاري بوتر بفيروس كورونا المستجد؟

01:28 م | الأربعاء 11 مارس 2020
دانيال رادكليف

دانيال رادكليف

كتب: لمياء محمود

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أنباء كثيرة ترددت خلال الساعات الماضية عن إصابة بطل سلسلة أفلام  Harry potter، دانيال رادكليف، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الأمر الذي أصاب عشاقه بجميع أنحاء العالم بحالة من الصدمة.

ونشرت تغريدة لحساب يسمى "بي بي سي للأخبار العاجلة" عبر تويتر، خبر تشخيص "رادكليف" بفيروس كورونا وأن الفحص كان إيجابيا، وهو ما نفته "بي بي سي" البريطانية عبر موقعها الرسمي.

وقالت "بي بي سي" ، إن تغريدة من حساب يدعى "BBC News Breaking" عبر موقع "تويتر"، أدعت إصابة الفنان البريطاني الشهير بالفيروس القاتل، إلا أن هذا الحساب مزيف تماما.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية، أن الحساب لا يوجد عليه العلامة الزرقاء والتي تستخدمها "تويتر" لإظهار مستخدمي الحسابات رفيعة المستوى أو حسابات الوسائط التي تم التحقق منها، كما أن الصفحة عليها 100 متابع فقط، فيما يحتوي الحساب الرسمي لـ"BBC Breaking News" على أكثر من 400 مليون شخص.

 وأكد مدير الدعاية الخاص بالنجم "رراكليف" أن الأنباء التي انتشرت عن إصابته بالفيروس التاجي غير صحيحة على الإطلاق وأنه بخير وبصحة جيدة.

وتم تعليق الحساب الوهمي لبي بي سي لاحقا من قبل إدارة "تويتر".

و"رادكليف" هو ممثل بريطاني  ولد في 23 يوليو 1989، وشارك في بطولة سلسلة أفلام هاري بوتر لأول مرة عام 2001، ولعب دور البطل هاري بوتر الذي قتل والداه منذ الصغير على يد ساحر شرير يدعى "فولدمورت"، لينضم إلى مدرسة السحرة فيما بعد تدعى "هوجوارتس" ويحارب الساحر الشرير ويقضي عليه، وعرض الجزء الأخير من الفيلم عام 2011.

 

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