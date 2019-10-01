بـ3500 إسترليني.. بريطانيا تحقن متطوعين لاكتشاف عقار يواجه كورونا

في رحلة للبحث عن لقاح لفيروس "كوفيد-19" الذي بات يهدد العالم، قررت مجموعة من العلماء البريطانيين، حقن عدد من المتطوعين بكورونا المستجد، لتطبيق عدد من التجارب العلمية عليهم للتمكن من تطوير لقاح الفيروس، وذلك مقابل حصولهم على مبلغ مالي قدره 3500 جنيه إسترليني.

وكشف التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مركز الملكة ماري للابتكارات الحيوية، سيقوم بتطويع 24 شخصًا لإجراء الحقن.

يقوم مركز الملكة ماري للابتكارات الحيوية، في لندن، بتوظيف 24 شخصًا للدراسة، حيث سيتم حقنهم بسلالتين أضعف من الفيروس القاتل، حتى يتم ظهور أعراض المرض عليهم.

ومن ثم سيتم حقن المتطوعين بحقن تحتوي على اللقاح من خلال منطقة الكوع، ثم وضعهم تحت الاختبارات بالحجر الصحي لمدة أسبوعين، حتى يتم معرفة نتائج اللقاح المطور، حيث أنه هناك حوالي 35 لقاحا آخر قيد التطوير.

ووعدت حكومة المملكة المتحدة بتخصيص مبلغ مالي قدره 46 مليون جنيه إسترليني لمكافحة فيروس كورونا.