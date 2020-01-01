دراسة أسترالية: إزالة الغابات تزيد خطر انتشار الملاريا

10:24 ص | الأربعاء 11 مارس 2020
الإصابة بالملاريا

الإصابة بالملاريا

كتب: أ ش أ

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كشفت دراسة أجراها باحثون أستراليون، عن أنّ 20% من زيادة خطر انتشار الملاريا في المناطق الساخنة يأتي بسبب إزالة الغابات لاستغلال الأرض في زراعة البن، الكاكاو، زيت النخيل، التبغ، لحم الأبقار، والقطن.

وتوافقت نتائج الدراسة مع بعض الدراسات السابقة/ التي كشفت أيضا عن أنّ إزالة الغابات التي تتسبب في زيادة خطر انتقال الملاريا، حيث تتهيأ الظروف التي ينمو فيها البعوض في المناطق الأكثر دفئًا وعدد أقل من الحيوانات المفترسة.

ووفقًا للباحثين، فالإبقاء على الغابات يحد من انتشار الملاريا، كما سيساعد على الحد من فقدان التنوع البيولوجي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري أيضًا.

وبالنسبة للنتائج المتوصل إليها، ونشرت في عدد مارس من دورية "ناتشر للاتصالات"، حقق فريق البحث في الروابط بين تزايد خطر الإصابة بالملاريا في البلدان النامية إلى المنتجات التي يطلبها المستهلكون البعيدون.

وقالت الباحثة الهندية أرونيما مالك، إنّ الدراسة هي الأولى لتقييم دور الاستهلاك العالمي في زيادة إزالة الغابات، وبالتالي خطر انتشار الملاريا، كما يعد الاستهلاك البشري غير المستدام هو الدافع الواضح لهذا الاتجاه.

وأضافت: "حققنا ذلك من خلال الربط الكمي بين الإصابة بالملاريا أولا بإزالة الغابات، ثم بإنتاج السلع الأولية، ثم وصلنا بعد ذلك بشبكات سلسلة التوريد العالمية وفي نهاية المطاف بطلب المستهلكين العالمي". 

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