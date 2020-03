40 سنة حب للنادي.. قصة مشجع وحيد تحدى كورونا في مدرجات فالنسيا

من منطقة "لومباردي" إحدى أكثر الأماكن التي شهدت إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا، التي تقبع تحت حجر صحي كامل، سافر فريق أتلانتا الإيطالي إلى إسبانيا، التي تعاني كذلك من انتشار الفيروس، ليخوض مبارة العودة في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا فريق فالنسيا، والتي كان حسم ذهابها بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

المدرجات الخاوية بسبب كورونا، كانت المشهد الأبرز والأوضح خلال المباراة التي احتضنها ملعب "الميستايا"، إلا أن مشجعًا وحيدًا ظهر جالسًا بين الكراسي الخالية من الجماهير التي اعتادت على ملء الملعب، ليصبح هو اللقطة الأبرز على الإطلاق في ليلة الأبطال.

المشجع الذي ظهر في المدرجات وحيدًا لم يكن سوى تمثال لمشجع وفي لفريق الخفافيش الممثل لمدينة فالنسيا، يدعى فيسينتي أباريسيو نافارو، والذي كان متيمًا بعشق فريق مدينته، وكان من أكبر مشجعيه ولم يغب عن مباراياته على الإطلاق، من خلال احتفاظه دومًا بتلك التذكرة الموسمية التي تسمح له بحضور كافة المباريات التي يلعبها الفريق على ملعبه.

أكثر من 40 عامًا ظل خلالها نافارو مواظبًا على حضور مبارايات فالنسيا، اعتاد خلالها على الجلوس في المقعد رقم 164 بالصف 15، حتى أنه لم يتوقف حين فقد بصره تمامًا بسبب مشاكل في الشبكية، وظل كذلك حريصًا على الجلوس في نفس المقعد لتشجيع الفريق الذي لم يعد قادرًا على رؤية لاعبيه يتبادلون الكرة فيما بينهم.

What an amazing story of a Valencia fan who was blind since the 1950s and kept his season ticket. The club put a statue of him in his seat to remember him after his passing. pic.twitter.com/EQXXG8tIPG