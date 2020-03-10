فيديو صادم.. ممرضة إيرانية: أكثر من 100 شخص ماتوا أمامي في يوم واحد

06:55 ص | الأربعاء 11 مارس 2020
فيديو صادم.. ممرضة إيرانية تنهار: أكثر من 100 شخص ماتوا أمامي اليوم

فيديو صادم.. ممرضة إيرانية تنهار: أكثر من 100 شخص ماتوا أمامي اليوم

كتب: عبدالرحمن قناوي

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انتشر بكثافة خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ممرضة إيرانية تبكي ومنهارة للغاية، بينما تطالب المواطنين بعدم الخروج من منازلهم بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المتفشي في البلاد.

وتقول الممرضة المنهارة خلال مقطع الفيديو بينما توجه حديثها للإيرانيين: "لا تخرجوا.. أستحلفكم بالله لا تخرجوا من منازلكم، الأوضاع سيئة للغاية، أرجوكم لا تخرجوا".

الممرضة المنهارة: لا تخرجوا من منازلكم.. الوضع سيئ للغاية

وواصلت الممرضة التي تبكي بحرقة شديدة خلال مقطع الفيديو: "لقد مات أمامي أكثر من مائة شخصٍ منذ الصباح".

وتعتبر إيران من الدول التي تفشى فيها المرض وأصبحت بؤرة له مع كل من الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

وأعلنت السلطات الإيرانية 54 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، مما رفع حصيلة الضحايا إلى 291، من بين 8042 حالة إصابة شهدتها البلاد.

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