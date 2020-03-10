فيديو صادم.. ممرضة إيرانية: أكثر من 100 شخص ماتوا أمامي في يوم واحد

انتشر بكثافة خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ممرضة إيرانية تبكي ومنهارة للغاية، بينما تطالب المواطنين بعدم الخروج من منازلهم بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المتفشي في البلاد.
وتقول الممرضة المنهارة خلال مقطع الفيديو بينما توجه حديثها للإيرانيين: "لا تخرجوا.. أستحلفكم بالله لا تخرجوا من منازلكم، الأوضاع سيئة للغاية، أرجوكم لا تخرجوا".
الممرضة المنهارة: لا تخرجوا من منازلكم.. الوضع سيئ للغاية
وواصلت الممرضة التي تبكي بحرقة شديدة خلال مقطع الفيديو: "لقد مات أمامي أكثر من مائة شخصٍ منذ الصباح".
ممرضة إيرانية تناشد وتستحلف مجتمعها بعدم الخروج من المنازل ..
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