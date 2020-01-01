هل يمكن أن تنتشر عدوى كورونا من شخص بعد شفائه؟

03:02 ص | الأربعاء 11 مارس 2020
كورونا

كورونا

كتب: مصطفى الصبري

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تشير دراسة صينية جديدة إلى أن الفيروس التاجي الجديد كورونا يمكن أن يستمر بقاءه في جسم الإنسان لمدة أسبوعين على الأقل بعد ظهور أعراض المرض، ما فتح الطريق لتساؤل مهم، وهو هل يمكن أن ينقل شخص ما أصيب بالفيروس المرض لشخص آخر حتى بعد شفائه؟

يقول الخبراء إن هذا النوع من الثبات لم يسمع به بين الفيروسات، ولكن لحسن الحظ أنه من المرجح أن المرضى ليسوا معدين للغاية في فترة ما بعد الأعراض.

وقال كريس جونسون، عالم الأوبئة في كلية "تيمبل" للصحة العامة بجامعة "تمبل" الأمريكية، إن نتائج دراسة أجروها قد تكون خبراً ساراً، وهي أن الفيروسات التي تفضل التشبث بأنظمة البشر هي نفسها التي تكون عند إصابة الجسم بها لديه استجابة مناعية قوية ضدها، مضيفا "إذا ظل الفيروس في أنظمة البشر، قد لا يكون بمقدورهم إصابة الشخص من جديد".

عالم أوبئة: بعد انتهاء العلاج المضاد للفيروسات ربما تبدأ الفيروسات في التكاثر مرة أخرى

دراسة جديدة، نشرت في مجلة JAMA يوم الخميس 27 فبراير، تتبعت أربعة من المهنيين الطبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و36 عامًا أصيبوا بـ"كوفيد-19" وعولجوا في مستشفى تشونجنان بجامعة ووهان في الصين بين 1 يناير و15 فبراير.

ولكن أظهرت نتائج أخرى أن اختبارا بين اليوم الخامس واليوم 13 كان إيجابيا بالنسبة للفيروس لديهم، وكتب الباحثون "تشير هذه النتائج إلى أن نسبة، ولو قليلة، من المرضى الذين يتعافون ربما لا يزالون يحملون فيروسات".

ذكر إبنيزر تومبان، عالم الفيروسات بجامعة ميتشيجان تك، إنه ليس من غير المألوف أن يستمر وجود الفيروسات في الجسم، في حال انخفاض مستوياتها، حتى بعد أن يتعافى أي شخص منها.

وأضاف تومبان إنه بعد انتهاء العلاج المضاد للفيروسات، ربما تبدأ الفيروسات تتكاثر مرة أخرى بمستوى منخفض، ولا يكون هناك ما يكفي منها للتسبب في تلف الأنسجة، لذلك لا يشعر المرضى بأي أعراض، وعدد النسخ الفيروسية يجب أن يصبح مرتفعًا بدرجة كافية حتى يتمكن الاختبار من التقاطها مرة أخرى.

وأردف جونسون أنه في تلك المرحلة، من المحتمل ألا يكون الأفراد معدين للغاية، ورغم أن السعال والعطس ينشران جزيئات فيروسية حوله، لكن حمولتهم الفيروسية منخفضة، ويتطلب هذا اتصالا أكثر حميمية لانتقال الفيروس من شخص لآخر.

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