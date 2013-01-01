أندرويد وأيفون.. كيف تعرف أن هاتفك صار قديما ومعرضا للاختراق؟

كلما صار الهاتف الذكي ذو إصدار أقدم، أصبح معرضا لخطر الاختراق بصورة أكبر، وأي شخص لديه هاتف ذكي جديد يتمتع بحماية أفضل من الأشخاص الذين يستخدمون هواتف أقدم، لذلك من المهم أن يتحقق كل شخص من من أن جهازه آمن.

لماذا تعد أجهزة أندرويد وأيفون أقل أمانًا مع تقدم العمر؟

وجد تحقيق، خلال هذا الأسبوع، أن ما يصل إلى 40% من مستخدمي أندرويد لم يعودوا يتلقون "تحديثات أمنية حيوية" من جوجل، كما تتجه أبل إلى قطع إمداد الهواتف القديمة بالإصدارات الجديدة من iOS، ونفذت ذلك بالفعل، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ليس من العملي لشركة أبل أو جوجل تحديث كل هاتف قديم إلى الأبد، لذلك لا يفعلون ذلك، وإذا كنت تستخدم جهازًا أقدم لا يتم تحديثه، فستفقد إصلاحات الأمان المهمة، لأن هذ التحديثات تغلق الثقوب والثغرات التي يمكن للمتسللين استغلالها لسرقة معلوماتك أو خداعك، لذلك إذا كنت تريد حقًا أن تظل آمنًا، فستحتاج إلى استخدام طرازات هواتف أحدث.

ومع ذلك، فأنت لست في مأمن من هجمات الاختراق حتى لو كان لديك آخر التحديثات، لذلك لا تنخدع بشعور زائف بالأمان، ومن المهم اختيار كلمات مرور قوية، وعدم منح الآخرين إمكانية الوصول إلى حساباتك، وتأكد من عدم النقر فوق أي روابط مشبوهة أو مرفقات بريد إلكتروني غير موثوقة.

كيفية معرفة ما إذا كان جهاز أندرويد قديم بحيث لا يكون "آمنًا"

بشكل عام، يجب أن تحاول استخدام هاتف يمكن تحديثه بأحدث البرامج، ومع ذلك، يمكن إيقاف هذا بعد عام أو عامين فقط على هواتف أندرويد، على سبيل المثال، أنت محمي جيدًا لو كنت من مستخدمي أندرويد 9 أو 10.

إن استخدام إصدارات البرامج القديمة جدًا مثل أندرويد 4 يعرضك لخطر أكبر من هجمات الاختراق، وللتحقق من إصدار البرنامج، انتقل إلى "الإعدادات" ثم انقر فوق "حول الهاتف"، وهناك ستتمكن من رؤية إصدار البرنامج الحالي، والتحقق من وجود تحديثات.

ومن المهم أن تبقي هاتف أندرويد محدثًا إلى أحدث إصدار ممكن، وإذا كنت تستخدم هاتفًا قديمًا للغاية ولا يمكنه تلقي تحديثات، فمن المفيد التفكير في الترقية.

كيفية معرفة ما إذا كان جهاز أيفون قديم بحيث لا يكون "آمنًا"

اعتادت أبل تقديم تحديثات iOS التي تدعم طرازات أيفون القديمة إلى حد ما، على سبيل المثال، يمكن تنزيل أحدث نظام، iOS 13، على أي جهاز أعلى من أيفون 6S، والذي تم إصداره قبل حوالي 5 سنوات.

يعمل تحديث iOS 12، الذي صدر عام 2018 على أيفون 5S، الذي تم إطلاقه أصلاً في عام 2013، وأصلحت أبل ثغرات الأمان في نظام iOS 13، لذلك من الأفضل أن تستخدم هاتفًا يمكنه تثبيت هذا التحديث، لكنك ستكون آمنًا بشكل عام من معظم هجمات الاختراق على iOS 12 أيضًا.

إذا كنت تستخدم إصدارات برامج قديمة جدًا مثل iOS 6 أو iOS 7 ولا يمكنك التحديث، فعليك بالتأكيد التفكير في الترقية.

وإذا كان لديك جهاز أيفون قديم، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو التأكد من أنك تستخدم أحدث البرامج الممكنة، وللقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات> عام وابحث عن تحديث البرنامج.