باب النجار مخلع.. مسؤولون لا يلتزمون بنصائح تجنب كورونا

03:57 ص | الأربعاء 11 مارس 2020
مسؤولون لا يلتزمون بنصائحهم لتجنب فيروس كورونا

مسؤولون لا يلتزمون بنصائحهم لتجنب فيروس كورونا

كتب: حسن شحاته

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"باب النجار مخلع"، مثل شائع أصبح يجسد حال بعض المسؤولين الذين يوجهون النصائح إلى مواطنيهم لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكنوا من الالتزام بها.

رئيس وزراء هولندا يصافح فان ديسيل

ونصح رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، مواطني بلاده بالتوقف عن المصافحة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء الحكومة ليلة الاثنين لمناقشة تفشي الفيروس في بلاده، وقال "من هذه اللحظة فصاعدا، يجب أن نتوقف عن المصافحة"، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز" نقلا عن وكالة الأسوشيتد برس.

وخلال ختام المؤتمر الصحفي، صافح "مارك" رئيس قسم الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العامة، ياب فان ديسيل، ليسارع الأخير إلى الإشارة بسرعة إلى الخطأ الذي ارتكبه رئيس الوزراء الهولندي.

وتدارك "مارك" الموقف وهو يلامس مرفقي فان ديسيل، معبرًا عن أسفه، قائلا: "آسف، آسف، لا يمكننا القيام بذلك بعد الآن!".

مسؤولة صحية في ولاية كاليفورنيا تلعق إصبعها

وفي 6 مارس الجاري، أثارت مسؤولة الصحة في مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، سارة الكودي، سخرية كبيرة، بعدما ظهرت وهي تلعق إصبعها، في الوقت الذي كانت تقوم خلاله بتوجيه نصائح للناس باتباع إجراءات صارمة في النظافة حتى يقوا أنفسهم من فيروس كورونا، بحسب "سكاي نيوز".

وأثناء تقديمها لإرشادات من أجل التوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد، لعقت "الكودي" إصبعها، قبل أن تستخدمه في قلب صفحة، وذلك خلال حديثها، قائلة: "حاولوا ألا تقوموا بلمس الوجه، لأن أبرز طريقة لانتقال الفيروس هي ملامسة الفم والأنف والعين".

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