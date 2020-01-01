خوفا من كورونا.. ممثل سوري يفحص زملاءه بجهاز قياس الحرارة (فيديو)

09:49 م | الثلاثاء 10 مارس 2020
معتصم النهار

معتصم النهار

كتب: حسن شحاته

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خطف الفنان السوري معتصم النهار، أنظار الجميع، بعدما قام بفحص فيروس كورونا، من خلال قياس درجات حرارة زميلاته بجهاز متطور خلال التحضير للجزء الثاني من مسلسل "ما فيي".

وتداول رواد موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مقطع فيديو، يظهر "معتصم" وهو يمسك بيده جهاز قياس حرارة الجسم عن بعد، ويقوم بفحص زميلاته قبل دخول موقع التصوير، وبعد الانتهاء قام بفحص النجوم الرجال، ليقوم بعدها الممثل السوري، بفحص نفسه لطمأنة زملائه، بحسب موقع "الإمارات اليوم".

وكان فيروس كورونا، قد ظهر يوم 31 ديسمبر الماضي في مدينة "ووهان" الصينية، ليشهد الانتشار في العديد من مختلف العالم على مدار آخر شهرين، في ظل عدم التوصل إلى علاج نهائي للقضاء عليه حتى الآن، لذلك تلجأ جميع الدول إلى الإجراءات الإحترازية للوقاية منه.

قصة مسلسل "ما فيي"

تدور أحداث مسلسل "ما فيي"، حول قصة "فارس" الذي يلعب دوره معتصم النهار، حيث يعود إلى قرية نسر الجبل شاباً قوياً وثرياً بعد أعوام من اختفائه عنها وهو طفل يتيم، ويعيش قصة حب مع "ياسما" التي تلعب دورها فاليري أبو شقرا، قبل أن تتحول إلى صراع كبير يقتل الحب في قلبه حين يعلم حقيقة من كان وراء موت والديه، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وتتم هذه الأحداث داخل قصر في لبنان يملكه "أبو فوزي عبدالله" الذي يلعب دوره أحمد الزين، الرجل القوي والمتسلط، الذي يخشاه القرويون ولا يجرؤون على رفع الصوت أمامه لكونه مالك المعامل والأراضي والمسؤول عن مصدر دخلهم، وفي داخل القصر، الأجواء لا تختلف عن القرية بالنسبة لـ"أبو فوزي"، فقد أنكر ابنته "صباح" التي تزوجت رغماً عنه المزارع "ياسر"، والذي توفي جراء عدم قدرته المالية على إجراء عملية جراحية، وهي تعيش وحدها في بيتها المتواضع وتكسب عيشها من عمل بسيط.

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