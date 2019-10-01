معرض في "كمباوند": اشتري كتاب.. وادعم أطفال "إسطبل عنتر"

06:41 ص | الأربعاء 11 مارس 2020
معرض لبيع الكتب القديمة داخل كمباوند بـ"6 أكتوبر"

معرض لبيع الكتب القديمة داخل كمباوند بـ"6 أكتوبر"

كتب: إنجى الطوخى

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من خلال معرض للكتب القديمة فى كمباوند شهير فى مدينة 6 أكتوبر، عملت صفوة صلاح الدين على مساعدة أطفال منطقة «إسطبل عنتر»، من خلال توجيه أرباح المعرض لدفع مصروفاتهم وشراء ملابس جديدة لهم حتى لا يتسربوا من التعليم، رافعة شعار «معرض كتب لصالح الخير والأعمال الإنسانية».

«جمعت عدداً كبيراً من الكتب القديمة، من خلال تبرع الأفراد الراغبين إما فى التخلص من تلك الكتب، وتوفير مساحة فى شققهم، أو بيعها والاستفادة من ريعها فى الأعمال الخيرية، وكنت أعتمد على بيع تلك الكتب أونلاين، لكن فى الآونة الأخيرة قررت تنظيم المعرض بهدف مساعدة أطفال منطقة إسطبل عنتر، إلى جانب هدف آخر وهو كسر الصورة النمطية عن سكان الكمباوندات بأنهم لا يهتمون بمساعدة البسطاء»، كلمات «صفوة»، 40 عاماً، التى تخلت عن العمل كمعلمة لمادة الرياضيات منذ 3 سنوات، من أجل مساعدة البسطاء ومحدودى الدخل فى بيع الكتب القديمة.

تنقسم الكتب المعروضة إلى فئتين مجانيتين، وأخرى يتراوح سعرها بين جنيه واحد و30 جنيهاً، وتشهد إقبالاً كبيراً من الزوار، حسب «صفوة»: «البعض أدرك الهدف من المعرض وهو نشر الثقافة وتقديم المساعدة للغير، فكان يشترى كتاباً قديماً لا يزيد سعره على 20 جنيهاً، بـ200، وآخر بـ2000 جنيه، فالكتاب ليس القيمة بل العمل الخيرى، كذلك وفَّرنا جزءاً مجانياً لمن يحب القراءة، لأننى من عاشقى الكتب، وأدرك أهميتها لدى القارئ».

لم يخلُ المعرض من الأنشطة التى تعتبر عامل جذب للجمهور، حيث تضمن أنشطة للأطفال المرافقين للزوار: «أقيم المعرض بتبرع من صاحبة مركز لتعليم الأطفال الأنشطة الفنية، لذا تضمَّن أنشطة مثل الرسم والصلصال وتلوين التيشيرتات، مع توجيه ريع تلك الأنشطة لصالح الأعمال الخيرية أيضاً».

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