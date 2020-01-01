بشاير رمضان في كنيسة بـ"6 أكتوبر": يللا نعمل زينة

02:00 ص | الأربعاء 11 مارس 2020
تصنيع زينة رمضان داخل كنيسة المطرانية بـ"أكتوبر"

تصنيع زينة رمضان داخل كنيسة المطرانية بـ"أكتوبر"

كتب: جهاد مرسى

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اشتروا أمتاراً عديدة من قماش الخيامية من منطقة الأزهر، وافترشوا بها إحدى قاعات المطرانية، لتصميم أشكال جذابة من زينة رمضان، استعداداً لتعليقها فى مساجد ودور أيتام وأماكن متفرقة، لنشر البهجة، ومشاركة المسلمين احتفالاتهم باستقبال الشهر الكريم.

تحت عنوان «أهلاً رمضان»، أطلق فريق من المتطوعين مبادرة لتجهيز زينة رمضان داخل مطرانية السيدة العذراء فى 6 أكتوبر، حيث قاموا بتنظيم ورشة عمل مليئة بأجواء حماسية ومشاعر من الإخاء والوحدة الوطنية.

وبحسب فوزى نصيف، متطوع، قام الفريق فى اليوم الأول بلصق قماش الخيامية على الكرتون، وتركه حتى يجف، وبعدها ولمدة عدة أيام، قاموا بتقطيعه إلى أشكال مختلفة، باستخدام ماكينة قص بالليزر، على أن يتم زيارة الأماكن المراد تزيينها قبل بدء شهر رمضان.

للعام الخامس على التوالى، قام «نصيف» وأعضاء الفريق بإطلاق المبادرة، حيث شاركوا فى العام الماضى بتزيين عديد من الأماكن بمنطقة السادس من أكتوبر، منها مؤسسات تعليمية كأكاديمية الأوقاف الدولية، ومدارس ٦ أكتوبر القومية لغات، واليابانية بالشيخ زايد، والحى الخامس التجريبية، والشهيد محمود أبوالمجد بالحى السابع، فضلاً عن دور مسنين وأيتام ومؤسسات لرعاية أطفال بلا مأوى ومسجد الكوثر.

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