مع تفشي كورونا.. هل معقمات اليدين يمكنها القضاء على الفيروس؟

وضعت عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم، إجراءات احترازية للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتشمل إحدى هذه الطرق الرئيسة، غسل اليدين بشكل منتظم، على الرغم من صعوبة تطبيق ذلك أثناء التنقل.

وتعد معقمات اليدين بديلا للماء والصابون خارج المنزل، ولكن بعض الخبراء حذروا من أنها ليست فعالة مثل استخدام الماء الساخن والصابون، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضح حساب "Popular Science" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، من خلال رسما بيانيا، مدى فعالية معقمات اليدين، وجميع البكتيريا التي لن تقتلها.

وأظهر الرسم البياني، أن معقم اليدين فعال ضد مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد "COVID-19" وMRSA والإنفلونزا وhepatitis B وE-coli وفيروس نقص المناعة البشرية والسل.

وعلى الرغم من ذلك، فإن مطهر اليدين لا يعد وقائيا ضد 8 كائنات دقيقة رئيسية وهي: norovirus وأمراض القدم والفم، وcalicivirus وفيروس شلل الأطفال، وhepatitis A وCryptosporidium وClostridium difficile، وpolyomavirus.

وذكر باباك أفشار، وهو طبيب مع Zava من خلال حديثه لـ"ميرور": "النصيحة الأساسية هي استخدام الصابون والماء لغسل الأيدي، هذه هي أفضل طريقة للتخلص من البكتيريا، ومعقم الأيدي لا يعد جيدا، لكنه أفضل من لا شيء، خاصة إذا كنت في الأماكن العامة".

الفيروسات التي تقوم معقمات اليدين بمكافحتها

COVID-19

MRSA

Influenza

Hepatitis B

E-coli

Hepatitis C

Acinetobacter baumanii

Enterococcus faecalis

Zika

Candida albicans

HIV

Pseumonas aeruginosa

Tuberculosis

MERS

Ebola

SARS

فيروسات تعجز معقمات اليدين عن مكافحتها

norovirus

Foot and mouth disease

Calicivirus

Poliovirus

Hepatitis A

Cryptosporidium

Clostridium difficile

Polyomavirus.