تطوير عدسات لاصقة لعلاج مصابي عمى الألوان

يفكر علماء أمريكيون في تطوير العدسات اللاصقة حتى تساعد الأشخاص المصابين بنوع خاص من عمى الألوان يعرف بـ"ديوترانومالي"، في التمكن من رؤية اللون الأخضر دون الحاجة لاستخدام عدسات خاصة.

وكشف العلماء أن العدسات الجديدة يمكنها السيطرة على اختلاف الألوان المفقود، وتحسين عملية إدراك الألوان لـ10 درجات، حيث سيتم تطوير العدسات التي تحوي مادة بيضاوية ذهبية، التي يستخدمها الأشخاص أصحاب المعاناة في تحديد الفرق بين اللونين الأخضر والأحمر، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن موقع "freenews" الأمريكي.

والجدير بالذكر أن حالة "ديوترانومالي" البصرية، غالبًا ما تحدث عند الرجال، وهي التي تحدث خلالها استجابة المستقبل المسؤول عن اللون الأخضر إلى اللون الأحمر بدلًا منه.