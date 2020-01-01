مع موجة الطقس السيئ.. تحذيرات من الأرصاد الجوية للمواطنين

05:02 ص | الأربعاء 11 مارس 2020
موجة من الطقس السئ

موجة من الطقس السئ

كتب: فادية إيهاب

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موجة من الطقس السيئ تضرب البلاد نهاية الأسبوع الجاري، رغم أن هناك أيام معدودة تفصلنا عن نهاية فصل الشتاء، والأمر يرجع إلى وجود منخفض جوي متعمق ملاصق لسطح الأرض بالتزامن مع منخفض جوي آخر في الطبقة العليا، وبناء على ذلك قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس المقبل الموافق 12 مارس 2020.

سيول ورياح تصل حد العاصفة تضرب محافظات الجمهورية

ويسبب المنخفضان أمطارا شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، بحسب ما أكده الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حديثه مع "الوطن"، مضيفا أن الرياح ستنشط على أغلب الأنحاء مثيرة للمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

تحذيرات من الأرصاد الجوية للمواطنين

وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي ستضرب البلاد، قدمت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من التحذيرات، وهي كالآتي.. 

- متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر

- ضرورة الاطمئنان على مساحات السيارات أثناء الخروج.

- القيادة بهدوء شديد على الطرق السريعة المعرضة لسقوط الأمطار الغزيرة.

- عدم التواجد وركن السيارات تحت لوحات الإعلانات أو أعمدة الإنارة والاقتراب منها. 

- التزام المنازل يومي الخميس والجمعة والخروج للضرورة فقط لأن الأجواء ستكون شديدة الغزارة في الأمطار.

- بسبب نشاط الرياح، ينصح بتعليق السفر والأنشطة البحرية. 

- من الضروري على المواطنين الحذر من تخفيف الملابس

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