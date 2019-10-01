سكان مصر الجديدة عن لحظات الخوف بعد اكتشاف 3 إصابات بكورونا: عدت

تجمع كبير أمام واحد من أشهر فنادق مصر الجديدة بطريق المطار، جذب الانتباه بشدة، في منتصف يوم أمس، لتداول أخبار عن إصابة 3 من العاملين فيه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لينشر معه حالة من القلق والخوف بين قاطني المنطقة الراقية.

يارا أيمن، واحدة من ساكني منطقة شيراتون بمصر الجديدة، فوجئت صباح أمس، بتجمع كبير داخل فندق "فيرمونت" بالقاهرة، المواجهة لمنزلها، لتخرج سريعا إلى الشرفة وتتابع عن بعد الأوضاع، لتجد سيارات من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في مدخل الفندق، وهو ما أثار القلق الشديد بداخلها، إلا أنه لم يثنها عن متابعة الأوضاع.

"توقعت أن في ناس مصابة بكورونا، خوفت جدا وكلمت ولادي يرجعوا بسرعة من المدرسة، ودخلت عقمت الشقة كلها".. فور رؤيتها لذلك المشهد بادرت سريعا السيدة الأربعينية لذلك التصرف بعد أن اشتعل بداخلها الخوف، مؤكدة أنها بعد تأكيد حالة الإصابة ازداد التوتر بداخلها لخوفها من انتشار الفيروس بالمنطقة سريعا، مشيرة إلى أن الهدوء بات يسيطر على الأجواء حاليا: "خلاص الناس سلمت أمرها لله، ومفيش حد بيتكلم في حاجة".

فور إعلان الأمر، زاد القلق لدى محمود فايد، من قاطني مصر الجديدة، الذي فكر لساعات في الحصول على إجازة من عمله ولأولاده من المدرسة قبل أن يزيح الفكرة من ذهنه، كونه مقيم بشارع مجاور للفندق، مطالبا بإغلاقه لحين التأكد من سلامة جميع المتواجدين به، وتكثيف الإجراءات الاحترازية بالمعابر الجوية والبرية للأجانب.

وأضاف أنه يثق في قدرات وزارة الصحة باحتوائها للأمر، إلا أن انتشار الفيروس السريع وفي العديد من الدول بتلك الصورة بات أمرا مقلقا للغاية، قائلا: "مصر بلد الأمن والأمان، وإن شاء الله هنعدي الأزمة دي".

بينما سيطر قلق شديد على حماده إسماعيل، فور رؤيته لسيارات الصحة تمر أمامه في طريقها للفندق، ليحاول استبعاد فكرة وجود إصابات بكورونا بذلك الفندق الشهير والمنطقة الراقية، قائلا: "قولت إن شاء الله هيبقى اشتباه ومش أكيد، وهتعدي، بس أول لما الموضوع اتأكد كنت هموت من الخوف على أولادي.. الموضوع لا يحتمل الهزار".

بعد دقائق قليلة، وجد إسماعيل أنه جرى إغلاق الفندق بالكامل وبدأت الصحة في نشر مواد لتعقيمه من الداخل، وهو ما دفعه إلى الهرولة سريعا للخارج لاقتناء كمامات ومواد لتعقيم الأيدي من أجل أسرته، متمنيا ألا يصيب الفيروس المستجد آخرين، واحتوائه سريعا لتجنب أي إصابات أو حالات وفاة، مضيفا أن الأوضاع هادئة تماما بمصر الجديدة حاليا.

وكان مصدر بوزارة السياحة كشف لـ"الوطن" أن إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة، نقلت 3 من العاملين بقسم التغذية والمشروبات بفندق "فيرمونت" بالقاهرة، إلى أحد مستشفيات العاصمة المخصصة للعزل بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، حيث خالطوا كنديا حاملا لفيروس كورونا كان متواجدا بالفندق الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه جرى أخذ عينات من هولاء العاملين وأثبتت نتائج التحاليل إصابتهم بالفيروس.

وأضاف المصدر أن إدارة الطب الوقائي، أجرت الكشف والتحاليل لكافة نزلاء الفندق والعاملين به، كما حرصت على تعقيم الفندق، كما سيجري الكشف أيضا على عائلات الموظفين الـ3 المصابين بكورونا.

ويشار إلى أن الحالات الثلاث ضمن الـ59 حالة المصابة بكورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في بيان رسمي.

ومن ناحيته، رد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "العربية الحدث"، على شائعة غلق الفندق قائلًا: "ما ذُكر غير دقيق، المعلومة الدقيقة إن وُجدت سيتضمنها بيان وزارة الصحة بخصوص آخر تحديث للحالات".