للقضاء على كورونا المستجد.. كيف يجرى تحليل الشفرات الوراثية؟

12:33 م | الثلاثاء 10 مارس 2020
الكشف عن فيروس كورونا

الكشف عن فيروس كورونا

كتب: منة الصياد

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ينظم العلماء في الوقت الحالي، تحليل الشفرات الوراثية للعينات الفردية من المرضى المصابين، لتتبع كيفية انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة البريطانية.

وتكشف كل عينة من الحمض النووي الريبي (RNA)، عن خطوة جديدة في استكشاف رحلة كورونا المستجد، حيث قد يساعد هذا في توضيح سبب إصابة بعض المرضى الذين لا يعانون من ظروف صحية أساسية، حسبما ذكرت "بي بي سي" البريطانية.

وتستهدف تلك التحاليل معرفة من الذي يُصاب بالمرض سريعا؟ وما السبب خلف استجابة جهاز المناعة بشكل مفرط للمرض لدى بضع الأشخاص؟ أم أنهم لديهم نوعا من التعرض للعدوى سريعا؟

وأوضح كبير الباحثين، البروفيسور كالوم سيمبل، أنه جرى استخدام نهج مماثل لتتبع تفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا في عام 2015.

كما قال البروفيسور توم سولومون مدير معهد العدوى والصحة العالمية بجامعة ليفربول: "لدينا بعض المرضى اللذين ليس لدينا أي فكرة عن كيفية إصابتهم، ولكن من خلال النظر في المواد الوراثية ومقارنتها مع بعضها، يمكن الوصول إلى الرابط المفقود، وقد يساعد ذلك في السيطرة على التفشي السريع للفيروس". 

وأظهرت النتائج الأولية، أنه يمكن الوصول لتسلسل حمض النووي الريبي الخاص بكورونا خلال 8 ساعات فقط، حيث يستخدم العلماء جهاز التسلسل اليدوي الذي طورته شركة Oxford Nanopore Technologies.

 

 

 

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