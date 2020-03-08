بعد تصريح شاكوش.. ميسي لا يستمع إلى "بنت الجيران": الفيديو مفبرك

انتشر مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، بينما يجلس داخل سيارته فيما يبدو أنه يستمع لأغنية "بنت الجيران" التي يؤديها كل من حسن شاكوش وعمر كمال.

مقطع الفيديو انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، للدرجة التي دفعت حسن شاكوش للخروج بتصريح أن اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات من معجبيه ويستمع لأغانيه ومن المعجبين به.

وقال شاكوش في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" المذاع عبر فضائية "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن ليونيل ميسي يستمع إلى أغنية "بنت الجيران" في سيارته، وذلك ظهر في فيديو شهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأُرسل له من العديد من معجبيه عبر حساباته.

عمر كمال سبق صديقه شاكوش ونشر الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معلقًا عليه: "ميسي بيسمع عمر كمال وشاكوش".

عمر كمال: ميسي بيسمع بنت الجيران

وعلى الرغم من تصريح شاكوش وتعليق كمال، إلا أن الفيديو المنتشر لميسي يستمع لـ"بنت الجيران" غير حقيقي، حيث تم تركيب الأغنية على مقطع فيديو قديم نشره اللاعب عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرم في نوفمير 2019، قبل صدور أغنية "بنت الجيران" بعدة أيام.

ويظهر ميسي خلال الفيديو الأصلي جالسًا داخل سيارته ويستمع لأغنية "Asesina" ويتراقص عليها، وهي دويتو بين المطرب الأرجنتيني أندريس كالامارو وفرقة Los Palmeras الأرجنتينة.

وحققت أغنية "بنت الجيران" لكل من حسن شاكوش وعمر كمال نجاحًا كبيرًا منذ صدورها، حيث حققت المركز الثاني عالميًا في عدد مرات الاستماع على موقع "ساوند كلاود"، كما أثارت أزمة كبيرة بينهما وبين نقابة المهن الموسيقية أدت لمنع مغنيي المهرجانات من الغناء.