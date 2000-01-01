حسن شاكوش: ميسي من المعجبين بفني.. وبيشغل "بنت الجيران" في سيارته

03:35 ص | الثلاثاء 10 مارس 2020
الفنان حسن شاكوش

الفنان حسن شاكوش

كتب: عبد الرحمن خالد

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أكد مغني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب نادي برشلونة الإسباني، من المعجبين بفنه وغنائه، وظهر ذلك في أكثر من موقف له.

وأضاف "شاكوش"، خلال تصريحات في برنامج "نمبر وان" المذاع عبر فضائية "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن ليونيل ميسي يستمع إلى أغنية "بنت الجيران" في سيارته، وذلك ظهر في فيديو شهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأُرسل له من العديد من معجبيه عبر حساباته. 

وتابع أنه يتمنى السفر إلى إنجلترا لمتابعة محمد صلاح من المدرجات ودعمه مع فريقه ليفربول، خاصة أنه واحد من أكبر عشاقه في الوطن العربي. 

وأردف: "نفسي أسافر إنجلترا وأطالب محمد صلاح بدعوة لمشاهدته من المدرجات في ستاد الانفيلد".

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