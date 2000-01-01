انتهكت خصوصية 300 ألف مواطن.. السلطات الأسترالية تقاضي شركة "فيسبوك"

09:23 ص | الثلاثاء 10 مارس 2020
فيسبوك

فيسبوك

كتب: وكالات

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أحالت السلطات الأسترالية، شركة "فيسبوك" إلى القضاء، بعد توجيه تهم بانتهاك خصوصية أكثر من 300 ألف مواطن.

وذكر مكتب أمن المعلومات الأسترالي، أن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انتهك خصوصية المواطنين، حيث تركت البيانات الشخصية الخاصة بهم مكشوفة، ليتم بيعها واستخدامها في عمليات التنميط السياسي، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

ووفقا للتهم الموجهة، فقد تم كشف بيانات حوالي 87 مليون شخصًا، ليتم استخدامها خلال الإعلانات الانتخابية، حيث قال مكتب المفوض الأسترالي: "فشل فيسبوك في اتخاذ خطوات معقولة لحماية المعلومات الشخصية لهؤلاء الأفراد من الكشف غير المصرح به".

وأشار المكتب إلى أن المحكمة الفيدرالية الأسترالية، يمكنها فرض غرامة قدرها 860 ألف جنيه إسترليني أي ما يقارب 17 مليونا و670 ألف جنيه، مقابل كل تدخل جاد أو متكرر في الخصوصية، وفقا لشبكة "بي بي سي".

وصرح المتحدث باسم "فيسبوك" قائلاً، إن الشركة تعاونت مع المفوض منذ أن فتح التحقيق في عام 2018، موضحا أن الشركة قامت بتغييرات كبيرة لمساعدة الأشخاص على حماية بياناتهم وإدارتها.

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