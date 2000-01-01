كورونا يصل وكالة الفضاء الأمريكية.. "ناسا" تعلن إصابة أحد موظفيها

01:38 ص | الثلاثاء 10 مارس 2020
شعار ناسا

شعار ناسا

كتب: مصطفى الصبري

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وضعت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" موظف لديها في مركز "أميس" للأبحاث التابع لها في وادي السيليكون، في حالة "عمل عن بعد إلزامي"، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال جيم بريدنشتين، مدير وكالة ناسا، إنه على الرغم من اعتقادهم أن مخاطر فيروس كورونا في المركز كانت محدودًا، إلا أنهم أصدروا أوامرا بتوخي الحذر بصورة جيدة، وفقا لما ذكرته شبكة "cnn" الأمريكية.

الموظف يعمل في مركز "أميس" التابع لناسا

وتابع مدير وكالة ناسا "إن الحد من تواجد الموظفين في المركز سيسمح للعاملين الطبيين في أميس ومسؤولي الصحة العامة بتحديد الاتصالات المحتملة وتقييم المناطق التي قد تتطلب تنظيفًا إضافيًا وتخفيف تعرض موظفي المركز المحتمل للفيروس".

وأضاف جيم بريدنشتين: "هناك تعاون حاليا بين مسؤولي المقاطعة التي يقع فيها مركز أميس وقيادة المركز والعاملين الطبيين، من أجل تتبع جهات اتصال الموظف وإبلاغ الأفراد الذين قد يكون لهم اتصال كبير مع هذا الشخص".

وأشار مدير ناسا إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الحالة مدرجة في العدد الحالي لمرضى فيروس كورونا في الولاية أم ليس بعد.

وحددت منظمة الصحة العالمية متوسط الفترة التي يستغرقها الشفاء من مرض الفيروس التاجي كورونا المستجد، إذ أكدت أنه في المتوسط يصل إلى "6 أسابيع".

وأشار الدكتور مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، إلى أن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع للتعافي الكامل من المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

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