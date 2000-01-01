تقضي عليه في 60 ثانية.. دراسة تكشف عن مطهرات تقتل كورونا

12:28 ص | الثلاثاء 10 مارس 2020
مطهرات اليد

مطهرات اليد

كتب: وكالات

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يتخوف العالم كله حاليا، من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب وقتل آلاف البشر، ولكن أكد مجموعة من الباحثين، أن قتل هذا الفيروس سهل وممكن، من خلال المطهرات الخاصة بمكافحة الفيروسات التاجية.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن تقرير نشرته شبكة "cnn" الأمريكية، أن بالإضافة إلى الالتزام بالإرشادات الصحية الشائعة الخاصة بالوقاية من كورونا، من غسل اليدين وعدم ملامسة الوجه وغيرها، ينبغي استخدام المطهرات، التي توقف عمل الفيروس بكفاءة عالية.

0.5% بيروكسيد هيدروجين.. مكونات المطهر النسب لقتل كورونا

أما عن أنسب المطهرات التي تقتل كورونا، يجب أن تحتوي على نسبة من 62 إلى 71% من الإيثانول (الكحول)، 0.5% بيروكسيد هيدروجين، 0.1% هيبوكلوريت صوديوم.

وجاء في تقرير "cnn" أن هذه النسب قادرة على قتل فيروس كورونا بكفاءة عالية، خلال دقيقة واحدة، عند غسل اليدين أو مسح الأسطح الخارجية بها.

وجرى تحديد هذه النسب، بناءً على بحث جديد حلل 22 دراسة منشورة مسبقا، حول عدد من الفيروسات التاجية، واستند الباحثون بشكل أساسي، على بيانات فيروس السارس، الأقرب بالنسبة لـ"كورونا" الجديد، مع تشابه تسلسل بنسبة 80%.

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