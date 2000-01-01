عايز تحافظ على البيئة.. اتعلم الغطس وشارك في تنظيف الشواطئ

07:19 ص | الثلاثاء 10 مارس 2020
مشاركون فى الدورة التدريبية لتعليم الغطس

مشاركون فى الدورة التدريبية لتعليم الغطس

كتب: إنجى الطوخى

أخبار متعلقة

بالصور| معجزة من أعماق البحر.. طفل في السادسة يغوص بدون أدوات الغطس

بالصور| معجزة من أعماق البحر.. طفل في السادسة يغوص بدون أدوات الغطس

أول فريق غطس من قصار القامة.. النجاح إرادة

أول فريق غطس من قصار القامة.. النجاح إرادة

بطلة الغطس ريم أشرف تشارك في مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ

بطلة الغطس ريم أشرف تشارك في مهرجان قصار القامة بشرم الشيخ

نائب: توزيع أكياس قابلة للتحلل على الأكشاك يسهم في الحفاظ على البيئة

نائب: توزيع أكياس قابلة للتحلل على الأكشاك يسهم في الحفاظ على البيئة

غرّد خارج السرب.. شعار رفعه مركز «بى - هب» الثقافى، فإلى جانب ما يقدمه من دورات تدريبية فى محاولة لنشر الثقافة والفنون، فإنه يطلق حملات لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة.

«بدأت القصة من خلال تنظيم دورات تدريبية للراغبين فى تعلم فن الغطس، أطلقنا عليها اسم (بى ديفر)، أو (كن غواصاً)، كنا نسافر إلى البحر الأحمر، ووفق مناهج متخصصة يتم تدريب الأفراد على الغطس، ويحصلون على شهادة معتمدة من إنجلترا، ثم توسعت فكرتنا قليلاً، ليصبح هدفها تنظيف الشواطئ»، حسب آية بدوى، المدير التنفيذى للمركز.

لم يقتصر الاهتمام بالحفاظ على البيئة، وفقاً لـ«آية»، على عمليات التنظيف، آخرها فى منطقة مرسى علم، ولكن سعوا لأن يكون هناك جانب نظرى متمثل فى التوعية: «اتفقنا مع متخصصين من جامعة السويس والإسماعيلية فى مجال الجيولوجيا، على القدوم إلى القاهرة، لإلقاء محاضرات مجانية للشباب عن خطورة أفعالنا فى تدمير البيئة إذا لم تتم بوعى وذكاء، كما شرحنا طبيعة السلسلة الغذائية البحرية والبرية، فمثلاً سمكة القرش ليست مفترسة، ولكن نوع القمامة التى نلقيها هى السبب فى ذلك».

وأكدت «آية» أن هناك جزءاً تنفيذياً خاصاً بحماية البيئة، يركز على كيفية تحقيق الأرباح المالية: «خصصنا جزءاً من المركز لمساعدة الشباب على عرض المنتجات التى قاموا بإعادة تدويرها للبيع، كما نظمنا ورشاً مجانية تعلم الراغبين فى إعادة التدوير والاستفادة منها كصناعة، ومنها ورشة لصنع تربة للزراعة من المخلفات واستخدام علب المياه الغازية فى حفظ المنتجات المختلفة».

الأكثر قراءة

فيديو.. حقيقة وجود طلاسم سحرية في الكعبة بعد تعقيم صحن المطاف

فيديو.. حقيقة وجود طلاسم سحرية في الكعبة بعد تعقيم صحن المطاف

أعادت مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقطع فيديو قديم يظهر فيه العثور على طلاسم سحرية بالكعبة المشرفة.
تعرف على سعر بلوفر حماقي في ذا فويس كيدز

تعرف على سعر بلوفر حماقي في ذا فويس كيدز

حالة من الجدل انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الإطلالة الغريبة التي ظهر بها الفنان محمد حماقي مساء اليوم اليوم، في الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث
أمل جديد للعالم.. شركة يابانية تكتشف علاجا لكورونا

أمل جديد للعالم.. شركة يابانية تكتشف علاجا لكورونا

المستشفيات الصينية تستخدم العلاج بالفعل ولكن فقط على مرضاها إذ لا يوجد دواء منتج بكميات كبيرة أو إمدادات منه
بأكثر من 2000 جنيه.. اليابان تعلن عن جهازها الجديد للعثور على الأشباح

بأكثر من 2000 جنيه.. اليابان تعلن عن جهازها الجديد للعثور على الأشباح

كشفت شركة "صوليد ألايانس" اليابانية، عن جهازها الجديد للبحث عن الأشباح، الذي أطلقت عليه اسم (Ghost Radar)، بعد تطويره بذاكرة متعددة المهام من قبل موظفي الشركة،
مخاوف من حدوث عاصفة وأمطار غزيرة بمصر.. والأرصاد توضح حقيقة الأمر

مخاوف من حدوث عاصفة وأمطار غزيرة بمصر.. والأرصاد توضح حقيقة الأمر

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، تحذيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن هناك عاصفة شديدة قادمة إلى مصر، وسوف تتشكل فوق الأرض قبل سطح البحر