سبوبة "كورونا": التحليل بـ2900 جنيه في المعامل الخاصة

الخوف من فيروس كورونا والزحام الشديد أمام المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة دفعا معامل تحاليل خاصة إلى استغلال الموقف وتقديم خدمة تحليل الفيروس بتكلفة مرتفعة تراوحت بين 1500 و2900 جنيه.

تحت شعار «اطّمن على نفسك»، عرض الدكتور أحمد عبدالحميد، مسئول فى معمل تحاليل بمنطقة شبرا الخيمة، خدمة إجراء التحليل بسعر يبدأ من 2900 جنيه، موضحاً أن التحليل يتضمن خاصية الكشف عن نسبة الفيروس فى الدم: «فيروس كورونا حجمه صغير جداً، مقارنة بفيروسى C وB، والتحليل الذى نقوم به يكشف عن نسبته فى الدم، حتى لو كانت 1%».

وفى معمل آخر فى محافظة البحيرة، أكد الدكتور أحمد عوض، مدير المعمل، أنهم يسهلون على المواطنين خدمة التحليل من خلال توفير مندوبين داخل مقر المعمل، لأخذ العينة من الشخص وإرسالها إلى معمل مبرة العصافرة، وهو مستشفى حكومى: «هناك يتم إجراء التحاليل بمبلغ 1500 جنيه، ونحن فقط جهة ربط، وهدفنا مساعدة الناس الذين يرغبون فى إجراء التحاليل، ولكن يصعب عليهم السفر، أو لا يعرفون كيفية إجراء التحاليل».