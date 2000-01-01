مع حالة الطقس السيئة.. نصائح لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية

10:18 م | الإثنين 09 مارس 2020
الطقس السئ

الطقس السئ

كتب: فادية إيهاب

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سادت حالة من الطقس السيئ في الساعات الأخيرة، وهو الأمر الذي حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية أمس، بتقلبات جوية تشهد رياحا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، لتبدأ معاناة المصابين بحساسية الصدر والعيون والجيوب الأنفية، لذلك نقدم لكم في السطور التالية، بعض النصائح الواجب اتباعها:

نصائح لمرضى حساسية الصدر

أولا، بالنسبة لتعامل مرضى الحساسية بشكل خاص مع طبيعة الجو، اليوم، هناك عدد من الإجراءات الوقائية، بحسب ما نصح به الدكتور عاطف عفيفي استشاري الأمراض الصدرية، خلال حديثه مع "الوطن"، وهي:

- عدم الخروج من المنزل خلال العواصف الترابية إلا للضرورة القصوى.

- ارتداء الكمامات.

- غسل الأنف والعين بالماء المالح.

- استخدام مضادات حساسية وبخاخات الأنف.

- غلق جميع نوافذ وأبواب المنزل.

- ولمرضى حساسية الصدر، استخدام موسعات الشعب وبخاخات الصدر.

نصائح لمرضى حساسية العين

وبالنسبة للمصابين بحساسية بالعين، قال الدكتور محب مجدي استشاري أمراض العيون، في تصريحات لـ"الوطن" أن أهم شيء عدم تعرض العين للأتربة، ناصحا بعدم النزول من المنزل، إلا للضرورة القصوى.

وفي حال التعرض للأتربة، لابد من غسيل العين بالمياه الباردة، ويجب على المصابين بالحساسية، وضع قطرات مضادة له، بجانب ارتداء نضارة شمس غامقة.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

وبالنسبة لمن يانون من حساسية الأنف والأذن وعرضة لحساسية الجيوب الأنفية، هناك نصائح قدمها الدكتور كريم علي، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، خلال حديثه مع "الوطن"، وهي:

- الوقاية الجيدة، وعدم الخروج من المنزل بخاصة للأطفال.

- أثناء التواجد في المنزل، غلق جميع النوافذ.

- عند ظهور أعراض الحساسية، لابد من استخدام الأدوية المناسبة للحساسية.

- وفي حال ضرورة الخروج من المنزل، لابد من الابتعاد قدر الإمكان عن الأتربة والعودة سريعا، فضلا عن ارتداء الكمامات.

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