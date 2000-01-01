مع انتشار كورونا.. 6 تطبيقات تساعدك على العمل بالمنزل

اتجهت العديد من الشركات للسماح لموظفيها بالعمل من خلال المنزل، في ظل انتشار فيروس كورونا المستحدث، مثل "مايكروسوفت، أمازون، تويتر، آبل"، وذلك كإجراء وقائي لضمان عدم انتشار الفيروس.

وبحسب موقع "العربية. نت"، فإن هناك عددا من التطبيقات التي تساعد الموظف بالعمل في المنزل، وهم كالآتي..

تطبيقات التواصل

تعد تطبيقات التواصل مثل "واتساب، تيليجرام، Slack" طريقة جيدة للتواصل مع فريق العمل والتعاون بشكل جيد.

تطبيق RescueTime

يساعد ذلك التطبيق في استغلال الوقت بشكل أفضل، وهو متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر "جوجل بلاي"، ولمستخدمي آيفون وآيباد بـ "آب ستور"، بجانب إتاحته أمام مستخدمي ويندوز، وماك أو إس، وهو متوفر أيضًا كإضافة لمتصفحات كروم، وفايرفوكس.

تطبيق SyncBack

وفي حال وجود العديد من الملفات بجهازك الخاص بالعمل، عليك مزامنة ملفاتك به بجهاز المنزل، وذلك باستخدام أداة مثل: SyncBack التي تسمح لك بعمل نسخة احتياطية لجميع ملفاتك المهمة وفتحها في أي مكان آخر ومشاركتها مع فريق العمل.

تطبيق MindMeister

في بعض الأحيان يمكن أن تظهر الأفكار بشكل عشوائي وتصبح عرضة للنسيان، وهنا يمكنك الاستعانة بتطبيق يساعدك على إنشاء خريطة ذهنية لأفكارك بسرعة مثل تطبيق MindMeister، وهو متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي ويندوز، وماك أو إس، وهو متوفر أيضًا كإضافة لمتصفح كروم.

تطبيقات حفظ الملاحظات

قد يمثل حفظ الملاحظات في بعض الأحيان مشكلة، خاصةً عندما يكون لديك الكثير منها منتشرة في كل مكان، وهناك أدوات مثل: Evernote وGoogle Keep تعتبر مفيدة للمساعدة في تنظيم ملاحظاتك ومزامنتها مع جميع أجهزتك.

تطبيق Trello

يُعتبر تطبيق Trello من الأدوات المهمة بالنسبة لفرق العمل الكبيرة، حيث يساعدهم على إدارة المهام عن بُعد بسهولة، باستخدام البطاقات، واللوحات البسيطة لعرض مهمة كل فرد في الفريق وتحديد التقدم الذي أحرزه في المشروع.