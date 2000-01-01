مع انتشار كورونا.. 6 تطبيقات تساعدك على العمل بالمنزل

07:55 ص | الثلاثاء 10 مارس 2020
تطبيقات

تطبيقات

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

كورونا وانعزال الدول عن بعضها.. هل هي نهاية العالم؟

كورونا وانعزال الدول عن بعضها.. هل هي نهاية العالم؟

الصين: تأجيل القمة السنوية لمنتدى بوآو الآسيوي بسبب كورونا

الصين: تأجيل القمة السنوية لمنتدى بوآو الآسيوي بسبب كورونا

نيجيريا تعلن تسجيل ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا

نيجيريا تعلن تسجيل ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا

الخطوط الجوية الجزائرية تعلق الرحلات إلى ميلانو بسبب كورونا

الخطوط الجوية الجزائرية تعلق الرحلات إلى ميلانو بسبب كورونا

اتجهت العديد من الشركات للسماح لموظفيها بالعمل من خلال المنزل، في ظل انتشار فيروس كورونا المستحدث، مثل "مايكروسوفت، أمازون، تويتر، آبل"، وذلك كإجراء وقائي لضمان عدم انتشار الفيروس.

 وبحسب موقع "العربية. نت"، فإن هناك عددا من التطبيقات التي تساعد الموظف بالعمل في المنزل، وهم كالآتي.. 

تطبيقات التواصل

تعد تطبيقات التواصل مثل "واتساب، تيليجرام، Slack" طريقة جيدة للتواصل مع فريق العمل والتعاون بشكل جيد.

تطبيق RescueTime

يساعد ذلك التطبيق في استغلال الوقت بشكل أفضل، وهو متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر "جوجل بلاي"، ولمستخدمي آيفون وآيباد بـ "آب ستور"، بجانب إتاحته أمام مستخدمي ويندوز، وماك أو إس، وهو متوفر أيضًا كإضافة لمتصفحات كروم، وفايرفوكس.

تطبيق SyncBack

وفي حال وجود العديد من الملفات بجهازك الخاص بالعمل، عليك مزامنة ملفاتك به بجهاز المنزل، وذلك باستخدام أداة مثل: SyncBack التي تسمح لك بعمل نسخة احتياطية لجميع ملفاتك المهمة وفتحها في أي مكان آخر ومشاركتها مع فريق العمل.

تطبيق MindMeister

في بعض الأحيان يمكن أن تظهر الأفكار بشكل عشوائي وتصبح عرضة للنسيان، وهنا يمكنك الاستعانة بتطبيق يساعدك على إنشاء خريطة ذهنية لأفكارك بسرعة مثل تطبيق MindMeister، وهو متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي ويندوز، وماك أو إس، وهو متوفر أيضًا كإضافة لمتصفح كروم.

تطبيقات حفظ الملاحظات

قد يمثل حفظ الملاحظات في بعض الأحيان مشكلة، خاصةً عندما يكون لديك الكثير منها منتشرة في كل مكان، وهناك أدوات مثل: Evernote وGoogle Keep تعتبر مفيدة للمساعدة في تنظيم ملاحظاتك ومزامنتها مع جميع أجهزتك.

تطبيق Trello

يُعتبر تطبيق Trello من الأدوات المهمة بالنسبة لفرق العمل الكبيرة، حيث يساعدهم على إدارة المهام عن بُعد بسهولة، باستخدام البطاقات، واللوحات البسيطة لعرض مهمة كل فرد في الفريق وتحديد التقدم الذي أحرزه في المشروع.

الأكثر قراءة

فيديو.. حقيقة وجود طلاسم سحرية في الكعبة بعد تعقيم صحن المطاف

فيديو.. حقيقة وجود طلاسم سحرية في الكعبة بعد تعقيم صحن المطاف

أعادت مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقطع فيديو قديم يظهر فيه العثور على طلاسم سحرية بالكعبة المشرفة.
تعرف على سعر بلوفر حماقي في ذا فويس كيدز

تعرف على سعر بلوفر حماقي في ذا فويس كيدز

حالة من الجدل انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الإطلالة الغريبة التي ظهر بها الفنان محمد حماقي مساء اليوم اليوم، في الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث
أمل جديد للعالم.. شركة يابانية تكتشف علاجا لكورونا

أمل جديد للعالم.. شركة يابانية تكتشف علاجا لكورونا

المستشفيات الصينية تستخدم العلاج بالفعل ولكن فقط على مرضاها إذ لا يوجد دواء منتج بكميات كبيرة أو إمدادات منه
بأكثر من 2000 جنيه.. اليابان تعلن عن جهازها الجديد للعثور على الأشباح

بأكثر من 2000 جنيه.. اليابان تعلن عن جهازها الجديد للعثور على الأشباح

كشفت شركة "صوليد ألايانس" اليابانية، عن جهازها الجديد للبحث عن الأشباح، الذي أطلقت عليه اسم (Ghost Radar)، بعد تطويره بذاكرة متعددة المهام من قبل موظفي الشركة،
مخاوف من حدوث عاصفة وأمطار غزيرة بمصر.. والأرصاد توضح حقيقة الأمر

مخاوف من حدوث عاصفة وأمطار غزيرة بمصر.. والأرصاد توضح حقيقة الأمر

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، تحذيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن هناك عاصفة شديدة قادمة إلى مصر، وسوف تتشكل فوق الأرض قبل سطح البحر