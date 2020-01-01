"جوجل" تكشف أهم الأسئلة الواردة إليها بخصوص فيروس كورونا وإجاباتها

12:07 م | الإثنين 09 مارس 2020
تحليل فيروس كورونا

تحليل فيروس كورونا

كتب: الوطن

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أسئلة عدة يطرحها الأشخاص حول العالم عبر موقع البحث الشهير "جوجل"، أهمها هذه الأيام معرفة كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وفقا لـ"روسيا اليوم" نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

ووسط حالة تضليل المعلومات حول الفيروس، في السطور التالية أهم الأسئلة المطروحة عبر "جوجل" مع إجاباتها..

ما الفرق بين الفيروس التاجي والإنفلونزا؟

يشمل الفيروس التاجي "كورونا" الحمى والسعال وضيق التنفس، وقد تظهر الأعراض بعد 2 إلى 14 يوما من التعرض للإصابة.

أما الإنفلونزا فتشمل الحمى أو الشعور بالقشعريرة، والسعال، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف أو انسداده، وآلاما في الجسم، والصداع، والتعب، والتقيؤ أو الإسهال.

وغالبا ما تحدث الإنفلونزا فجأة، وقد تبدأ أعراض الفيروس التاجي والإنفلونزا بشكل خفيف ولكن يمكن أن يكون المرضان مميتين.

ما الذي يجب أن أحتفظ به في حالة تفشي المرض؟

يقول خبراء سلسلة التوريد إنه لا توجد حاجة للتخزين بعد إمدادات الطوارئ والضروريات الموصى بها لمدة 14 يوما، ولكن إليك بعض الإمدادات الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها في المنزل في أي حالة طارئة:

- الأطعمة المعلبة والجافة، وقد تكون الأطعمة المفضلة لديك مثل الرقائق أو الشوكولاتة مريحة أيضا.

- صابون ومعقم لليدين ومنظفات غسيل.

- ورق تواليت وحفاضات إذا لزم الأمر.

- توفير 30 يوما من الوصفات الطبية والأدوية التي تستخدمها بانتظام.

- كما أنه يفضل الحصول على بعض وسائل الترفيه مثل الكتب والبطاقات وألعاب الطاولة.

هل الفيروس التاجي أسوأ من الإنفلونزا؟

معدل الوفيات في الفيروس التاجي أعلى من الإنفلونزا؛ إذ يموت أكثر من 3% من مرضى كورونا (COVID-19) مقابل أقل من 1% بسبب الإنفلونزا منذ أوائل مارس.

ستتغير هذه الأرقام مع انتشار فيروس كورونا، ويصاب ملايين الأشخاص بالإنفلونزا كل عام، ويعد فيروس كورونا التاجي أقل شيوعا لدى الأطفال، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

ومعظم حالات العدوى بين البالغين، والأطفال وكبار السن معرضون بشدة لخطر الإصابة بالإنفلونزا.

هل تعمل الأقنعة في الواقع؟

لا فائدة من ارتداء القناع في الوقت الحالي، إلا إذا كنت مريضا وتظهر عليك أعراض الفيروٍس، يمكن أن يصبح القناع نفسه ملوثا ويعمل كمصدر للعدوى، مما يؤدي في الواقع إلى الإضرار أكثر من النفع.

لا تنصح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الجمهور باستخدام أقنعة الوجه كوسيلة للحماية من الفيروسات التاجية أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

يجب عليك ارتداء القناع فقط إذا أوصى به أخصائي الرعاية الصحية، ويجب استخدام قناع الوجه من قبل الأشخاص الذين لديهم الفيروس COVID-19 وتظهر عليهم الأعراض، هذا لحماية الآخرين من خطر الإصابة بالعدوى.

لا ينصح باستخدام الأقنعة للحماية العامة إذا لم تكن مريضا.

يجب على أخصائي الرعاية الصحية الذين يعالجون ويتعاملون بانتظام مع المتضررين ارتداء أقنعة واقية، خاصة أقنعة التنفس الطبية N95.

إذا كنت تستخدم قناعا، فتخلص منه بعد استخدام لمرة واحدة، ولا يمكن إعادة استخدامه.

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