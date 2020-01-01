العظمى تصل لـ 30.. هل يتأثر انتشار كورونا بارتفاع درجة الحرارة اليوم؟

ارتفاع جديد في درجات الحرارة تشهده البلاد خلال الساعات المقبلة بعدما سجلت درجة الحرارة العظمى، أمس الأحد، 28 على القاهرة، وذلك وفقا للهيئة العامة للأرصاد التي أعلنت أن الارتفاع في درجات الحرارة سيتواصل لليوم الثالث على التوالي، وهو ما يطرح تساؤل: هل سيؤثر ارتفاع درجة الحرارة على الحد من انتشار فيروس كورونا؟

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة العظمى ستصل إلى 30 درجة، اليوم الاثنين، في الوقت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان وصول عدد المصابين إلى 55 حالة، مع الحديث عن احتمالية تأثير ارتفاع درجات الحرارة على انتشار الفيروس.

في منتصف فبراير الماضي، نقلت صحيفة "تشاينا توداي" الصينية عن الباحثة في الجمعية الطبية الصينية تانج تشين، قولها إن فيروس كورونا يفقد نشاطه بشكل أكبر مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن الفيروس يفقد قوته كلما ارتفعت الحرارة، وتمثل درجة الحرارة 56 مئوية أفضل الدرجات التي يتراجع فيها نشاط كورونا بقوة وبسرعة.

موقع "ناشونال جيوجرافيك" قال إن ما يبشر بالأمل، هو أن الفيروسات التي تسبب نزلات برد عادة ما تتراجع في الأشهر الأكثر دفئا، لأنها فيروسات "موسمية"، حيث يؤكد أخصائي الأمراض المعدية في مركز "جونز هوبكنز" للأمن الصحي، أميش أدالجا، أن فيروسات كورونا تحمل طابعا موسميا وأن بعض الظروف البيئية تفضل انتقال الفيروسات وأن الطقس البارد والرطوبة يؤثران في كل ذلك، مضيفا أن هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن هذا الفيروس سيكون له تلك الخاصية الموسمية.

جدل بين العلماء حول تأثر كورونا بالحرارة

وحسب مجلة "نيو ساينتست" العلمية، يعتقد بعض الباحثين، ومن بينهم بول هانتر من جامعة "إيست أنجيليا" في بريطانيا، ففيروس كورونا المستجد لن يبقى لفترة طويلة في ظروف أكثر دفئا، حيث يعتقد هانتر أن أحد السيناريوهات المتطرفة التي قد تحدث، هو أن يحرق الفيروس نفسه في وقت ما في الصيف. السيناريو الآخر هو أن انتشار الفيروس سينخفض ​​في الصيف لكنه سيعود مرة أخرى في الشتاء ويصبح مستوطنا، حيث سينتشر كثيرا في كل مكان.

علماء آخرون يعتقدون أن الفيروس لن يتوقف أو يتأثر في فصل الصيف، وذلك لأن المناعة البشرية لم تتعود عليه بعد، حيث نقلت صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرير" عن ماسيج بوني، عالم الأحياء بجامعة ولاية بنسلفانيا، قوله إن عدم تعرض البشر للفيروس من قبل لم يمنح الفرصة للمناعة للتطور، موضحا أن فيروس كورونا، حتى لو تبين أن الحرارة تعيق تقدمه، سيستمر في إصابة الأشخاص والانتشار بينهم.

من جهتها، لم تحسم منظمة الصحة العالمية الأمر، حيث قال ممثل منظمة الصحة العالمية في القاهرة، الدكتور جون جبور، في مداخلة تلفزيونية، إن فيروس كورونا يشبه فيروسات الإنفلونزا التي ينتهي موسمها بارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أن الإثبات العلمي لا يظهر ما إذا كان الفيروس سينتهي بارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن تحديد توجه الفيروس، خلال ارتفاع درجات الحرارة، يعتمد على خصائص واتجاهات وأنماط كورونا، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد التوجه لأنه فيروس جديد، إلا أنه استطرد أنه من خبرة المنظمة مع فيروسات مشابهة فإن الحرارة المرتفعة تحد من الانتشار والظهور.