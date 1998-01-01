جرائم فوق هضبة الهرم.. انتحار وأفلام إباحية وإلقاء الطوب على الزائرين

تحولت منطقة الأهرامات، التي يأتي إليها السياح من كل حدب وصوب، ليروا عبقرية الفراعنة في صنع آثار يشهد عليها الزمن لمدة تزيد عن 7 آلاف عاما، في الآونة الأخيرة، إلى وجهة للأفعال السيئة والجرائم غير الأخلاقية، كانت آخرها اليوم.

وصباح أمس الأحد، ألقى رجل خمسيني بنفسه من أعلى هرم خفرع، الذى يبلغ ارتفاعه 130 مترا، ولقي مصرعه في الحال، بعد حديث دار بينه وبين رجال الشرطة لمدة 25 دقيقة، طالبوه خلالها بالنزول لكي لا يعرض نفسه للأذى، ولكنه رفض الاستجابة.

الشخص المنتحر صعد إلى المنطقة "الملساء البيضاء"، بعد أن كان متواجدا في إحدى الحفلات المقامة بالمنطقة الأثرية، ليقف مرددا: "أنا المهدي المنتظر.. أنا ربكم الأعلى"، لذا طلبت النيابة التحريات الأولية، عن هوية المنتحر، وعن عما إذا كان يعاني من مرض نفسي من عدمه، للوقوف على أسباب انتحاره.

واقعة الأمس لم تكن الأولى من نوعها، التي يستخدم فيها ذلك المكان الأثري العريق في أفعال غير لائقة، وإنما جاءت استكمالا لمسلسل الأفعال الغريبة التي تحدث هناك، ومنها عمل فيلم إباحي على سفح الهرم.

تصوير فيلم إباحي فوق سفح الهرم

وزارة الداخلية أعلنت القبض على شخص يعمل بالمنطقة الأثرية بالهرم وفتاة، بتهمة مساعدة سائح دنماركي الجنسية في تسلق الهرم الأكبر خوفو وتصوير فيلم إباحي، بصحبة فتاة دنماركية الجنسية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، في عام 2018.

صاحب مقطع الفيديو، يدعى أندرياس هيفيد وهو دنماركي الجنسية مواليد 1985 ويعمل مصور فوتوغرافي، بينما الفتاة كانت من الجنسية ذاتها وتدعى جوزفين سارة، مواليد 1998، وتسلقا الهرم سويا، وتمكنا من تصوير مشاهدة فاضحة لهما أعلاه.

شاب يتسلق هرم خوفو ويلقي حجارة على الزائرين

في أول مايو عام 2019، تسلل شاب ثلاثيني صاعدا أعلى هرم خوفو، وألقى حجارة على الزائرين بالمنطقة الأثرية، فيما فشلت قوات الأمن في السيطرة على الموقف، لتستمر الواقعة نحو ساعتين، قبل أن يجرى إنزاله وإلقاء القبض عليه.

الأجهزة الأمنية استجوبت الشاب المتسلل لمعرفة الأسباب التي دفعته لما بدر منه، كما يُجرى مراجعة كاميرات المنطقة، ومن ناحيته، قال أشرف محيي الدين مدير منطقة الهرم الأثرية، إنّ "الشاب المتسلل اقتلع المثلث الموجود أعلى الهرم"، موضحا أنّه دخل المنطقة الأثرية بـ"تذكرة عادية"، وبعدها تسلل إلى أعلى الهرم.