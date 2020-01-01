خبراء يحذرون من العلاجات البديلة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

08:05 ص | الإثنين 09 مارس 2020
فيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا المستجد

كتب: وكالات

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حذر خبراء الصحة من اللجوء للعلاجات البديلة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي تسبب في إصابة أكثر من 100 ألف شخص ووفاة أكثر من 3 آلاف أخرون، إذ أن بعض تلك العلاجات تكون غير آمنة للاستخدام.

وحذر المركز الوطني للطب التكميلي والتكاملي، في السعودية، من استخدام العلاجات البديلة مثل الشاي والأعشاب، إذ أن بعضها قد لا يكون آمنا للاستهلاك، وفقا لما نقلته "روسيا اليوم" عن صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأوضح المركز أنه لا يوجد دليل علمي على أن أي من هذه العلاجات البديلة يمكن أن تمنع أو تعالج المرض الذي يسببه هذا الفيروس، كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن العلاجات العشبية لا ينصح باستخدامها للحماية من الفيروس.

وقالت الصحة العالمية إن التدخين، وتناول العلاجات العشبية التقليدية، وارتداء أقنعة متعددة، وتناول الأدوية الذاتية مثل المضادات الحيوية، ضار ولا يفيدج في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونصحت منظمة الصحة العالمية بغسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، مع الإشارة إلى أن مطهر اليدين لا يعد طريقة جيدة للتخلص من الفيروس.

 

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