"ملكوش مكان هنا".. مطعم يطرد بريطانيًا وزوجته الصينية خوفا من كورونا

كارثة حقيقية تعيشها البشرية مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والذي لا يزال يحصد في الأرواح إذ بلغ عدد مصابيه أكثر من 100 ألف شخص، كما بلغ عدد وفياته أكثر من 3 آلاف آخرين، الأمر الذي أدى لإعلان حالة الطوارئ الدولية من قبل منظمة الصحة العالمية، ولكن تحول الأمر إلى كابوس حقيقي لدى رجل بريطاني وزوجته الصينية بعد رفض صاحب مطعم خدمتهم خوفا من إصابتهم بكورونا ومعاملتهم بطريقة سيئة.

وروى البريطاني ماثيو مور البالغ من العمر 37 عاما ويعمل مدرسا، أنه عاد من رحلة من مدينة تشنجدو الصينية بصحبة زوجته الصينية هوانج تشيوان شيانج، البالغة من العمر 32 عاما، إلى بريطانيا، وأراد اصطحابها للعشاء بعد 48 ساعة فقط من عودتهم، فذهبا إلى أحد المطاعم الصينية وأخبروا مالك المطعم بأمر عودتهم من السفر، ولكنهم فوجئوا بتصرف مالك المطعم إذ طلب منهم بصوت عالٍ وأسلوب وقح مغادرة المطعم في الحال قائلا: "لا يسمح لكم بالجلوس هنا"، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وقال "ماثيو" إن مالك المطعم كان غير مهذب وتحدث بأسلوب غير لائق، وأخبرهم أنهم إذا لم يكونوا معزولين ذاتيا لمدة 14 يوما بعد عودتهم إلى بريطانيا فلا مكان لهم هنا، وتعمد التحدث بصوت عال لكي يسمعه العملاء الآخرون الذين كانوا يجلسون في المطعم.

وأوضح البريطاني أنه يعيش في الصين مع زوجته منذ خمس سنوات بحكم طبيعة عمله، وكانا معزولين في الصين لمدة شهر قبل سفرهم إلى بريطانيا، وخضعوا لعدة فحوصات قبل مغادرتهم من المطار في الصين وبعد عودتهم لمطار هيثرو، وبالرغم من إخبارهم مالك المطعم الذي يدعى "جاكي" أمر خضوعهم للحجر الصحي لمدة شهر إلا أنه أصر على مغادرتهم خوفا من إصابته بفيروس كورونا.

وقال "جاكي" صاحب المطعم بمدينة لانكشاير البريطانية، إنه طالبهم بالمغادرة وعدم العودة إلا بعد الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما وفقا لتعليمات الخط الساخن لهيئة الصحة البريطانية، وخاصة أن العملاء الآخرين في المطعم كانوا قلقين للغاية بمجرد وصلهم إلى المطعم، ولذلك لم يكن يستطيع خدمتهم، ومن واجبه حماية مطعمه وزبائنه.

وأكد "ماثيو" أنه وزوجته تعرضا للمعاملة السيئة والمهينة، ولم تكن زوجته ترغب في الخروج من المنزل بعد ذلك الموقف لأن الجميع ينظرون إليها على أنها ستنقل إليهم المرض وينبغي الابتعاد عنها وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، ما سبب لها حالة نفسية سيئة.