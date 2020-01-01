لدواعي السفر والطوارئ: فندق للأطفال.. والخدمة 5 نجوم

انشغالها عن ابنتها لفترة طويلة، خلال علاج والدها من مرض الالتهاب الكبدى، تسبّب لها فى أزمة، فكانت مضطرة إما لتركها مع إحدى الصديقات، أو اصطحابها للمستشفى، حتى تأثرت نفسياً وجسدياً.

«فندق الأطفال» فكرة طرأت على بال نجوى إبراهيم، 27 عاماً، وسعت لتنفيذها، ليتسنى للأمهات من أمثالها ترك أطفالهن لأيام به، دون خشية تعرضهم لأذى، وبالفعل أنشأت أول فندق للأطفال فى منطقة التجمع الخامس، مجهز بأحدث الأجهزة والألعاب، ليس فقط فى مصر، بل على مستوى الشرق الأوسط، على حد زعمها.

«من الضرورى توفير بيئة آمنة للأطفال، ليس فقط جسدياً بل نفسياً أيضاً، وكثير من الأمهات، بل والآباء، تضطرهم الظروف إلى السفر، إما للعمل أو لظروف طارئة، حتى لو داخل المحافظة الواحدة، وقتها تظهر مشكلة مهمة: أين نترك الطفل؟ لذلك وفرت لهم الحل، من خلال إقامة فندقية للأطفال، بمبلغ بسيط لليوم الواحد، فى متناول دخل الطبقة المتوسطة»، تقولها «نجوى»، خريجة كلية السياحة والفنادق.

رغم مرور شهرين فقط على إنشاء الفندق، حظى بإقبال كبير، وفقاً لـ«نجوى»، وهو عبارة عن «فيلا» من طابقين، طابق مخصص لغرف النوم، والآخر لغرف تناول الطعام والشراب والألعاب ومشاهدة التلفاز وممارسة الأنشطة الترفيهية والتربوية. «الفندق مراقب بالكاميرات 24 ساعة، ويمكن لأولياء الأمور مشاهدة أبنائهم (أون لاين) من أى مكان، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة تربوية تساعدهم على نمو ذكائهم»، بحسب «نجوى».