بـ55 مليون دولار.. إطلاق أول رحلة سياحية إلى الفضاء لـ3 أشخاص

كشفت شركة "سبيس إكس" الشهيرة والمملوكة لرجل الأعمال الأمريكي أيلون ماسك، عن خطتها بإرسال 3 أشخاص في رحلة إلى الفضاء الخارجي في العام المقبل.

وقالت شركة " أكسيوم سبايس" والتي تعمل على المساعدة في تنظيم رحلات فضائية خاصة، أن الرحلة التي ستكون وجهتها المحطة الفضائية، ستنقل ثلاثة أشخاص عاديين ومدتها 10 أيام، وفي البداية سينقلون إلى مختبر العلوم المداري للتعلم من رواد الفضاء كيفية التعامل في الفضاء الخارجي في ظروف انعدام الجاذبية، وفقا لـ"روسيا اليوم" نقلا عن صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتبلغ تكلفة تذكرة الرحلة السياحية حوالي 55 مليون دولار، كما سيتم تخصيص جزء من المبالغ المستحصلة لتلبية حاجات وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" المستقبلية.

وتم حجز مقعد واحد بالفعل، من قبل أحد عشاق الفضاء الأغنياء والذي لم يكشف عن هويته،وستكون هذه هي أول رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية، ومن المنتظر أن تنطلق في أواخر عام 2021 باستخدام صاروخ "فالكون 9"، مع إحدى كبسولات Crew Dragon، التابعة لشركة "سبيس إكس".