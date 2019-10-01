بدر شهر رجب العملاق.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية خلال ساعات

تشهد مصر حدث فلكي يزين السماء خلال شهر مارس الجاري، خلال الساعات المقبلة اليوم، حيث يكتمل بدر القمر لـ"شهر رجب"، والذي يُعرف بالبدر العملاق أو القمر السوبر Super Moon، وهو البدر الثاني، من أربعة بدور عملاقة على التوالي، خلال هذا العام، وذلك بحسب ما قاله الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال حديثه مع "الوطن".

اكتمال بدر القمر لـ"شهر رجب"

ويمر القمر في هذه الفترة، في جزء معين بمداره الأقرب إلى الأرض، فيظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا بنسبة 30% تقريبا عن البدر العادي، ويُعرف هذا البدر أيضا عند سكان أمريكا الأصليين باسم "بدر الدوُد" لأن في هذا الوقت تبدأ ديدان الأرض في الظهور من جديد.

القمر العملاق سمي بـ"بدر الثلج"

ووفقا لما قاله الدكتور أشرف تادرس، فإن القمر العملاق سُمي أيضا بـ"بدر الثلج"، من قبل سكان أمريكا الأصليين، لأن أثقل الثلوج تسقط خلال هذا الوقت من العام، كما عُرف هذا البدر أيضًا في بعض القبائل باسم "بدر الصيد"، لأن الطقس السيئ يجعل الصيد صعبا.

ومدار القمر يكون بيضاوي الشكل وهو ما يجعله يقترب من الأرض ويبتعد عنها خلال مدراه، بحسب "ناسا" التي أضافت أن أبعد نقطة في هذا القطع المداري، تسمى "الأوج" وهي على بعد نحو 405.500 كيلومتر من الأرض في المتوسط، أما أقرب نقطة له فهي "الحضيض"، والواقعة في مسافة تبلغ 36.300 كيلومتر من الأرض.

وعندما يظهر اكتمال القمر في الحضيض، يصبح أكثر إشراقا وأكبر قليلا من اكتمال القمر العادي، وهذا هو المكان الذي نحصل فيه على قمر عملاق.