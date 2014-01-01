عماد متعب مارسها قبل دخول المستشفى.. تعرف على لعبة "البادل تنس"

"البادل تنس" لعبة كان يمارسها لاعب الأهلي السابق عماد متعب، حين تعرض لوعكة صحية استلزمت دخوله المستشفى، حيث شعر بإعياء خلال ممارستها مع بعض أصدقائه، بسبب تعرضه لهبوط نتيجة الضغوط أو العصبية، وطلب الطبيب وضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، حتى يتماثل تمامًا للشفاء.

ولعبة "البادل تنس"، التي كان يمارسها عماد متعب، قبل التعرض للإعياء، هي لعبة حديثة نوعًا ما، حيث بدأت بشكل رسمي في الستينيات من القرن الماضي، حسب موقع الاتحاد الدولي للعبة.

تشبه لعبة التنس من حيث شكل الملعب وتخطيطه، حيث يكون الملعب مستطيلًا وتتوسطه شبكة مثل التنس الأرضي، إلا أن ملعب البادل تنس أصغر كثيرًا من ملعب التنس الأرضي، كما أن شبكة البادل تنس ارتفاعها أقل نوعًا ما.

البادل تنس دخلت مصر في عام 2014

تتشابه البادل تنس مع لعبة الإسكواش في أنها تلعب في ملاعب مغلقة، محاطة بسياج وجدران زجاجية تستخدم كجزء من اللعبة، وليست مفتوحة أمام الجمهور، كما أن اللعبة تلعب باستخدام مضارب صلبة وليست شبكية مثل مضارب التنس وتحتوي بعض الثقوب أحيانًا، بالإضافة إلى استخدام كرة تنس مضغوطة بها.

قواعد لعبة البادل تنس

تنص قواعد "البادل تنس" على أن الملعب يجب أن يكون مستطيلًا بعرض 10 أمتار وطول 20 مترًا، محاطًا بالجدران، وفي منتصف الملعب توجد شبكة، يبلغ أقصى ارتفاع لها 88 سم في الوسط، ويرفع إلى 92 سم على الجانبين، وعادةً ما تلعب "البادل تنس" بشكل زوجي وليس فرديا.

دخلت اللعبة مصر في عام 2014، للمرة الأولى، واكتسبت شعبية منذ ذلك الحين وحققت انتشارًا في بعض الأندية المصرية، حتى نظمت مصر بطولة العالم في "البادل تنس" في شهر ديسمبر الماضي تحت سفح الأهرامات.