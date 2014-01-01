عماد متعب مارسها قبل دخول المستشفى.. تعرف على لعبة "البادل تنس"

06:53 ص | الأحد 08 مارس 2020
عماد متعب مارسها قبل دخول المستشفى.. تعرف على لعبة "التنس بادل"

عماد متعب مارسها قبل دخول المستشفى.. تعرف على لعبة "التنس بادل"

كتب: عبدالرحمن قناوي

أخبار متعلقة

عاجل.. صور.. عماد متعب يطمئن جماهيره بعد تعرضه لوعكة صحية

عاجل.. صور.. عماد متعب يطمئن جماهيره بعد تعرضه لوعكة صحية

عاجل.. عماد متعب يتعرض لوعكة صحية

عاجل.. عماد متعب يتعرض لوعكة صحية

عماد متعب: المنافسة على الأفضل في أفريقيا كانت صعبة وقوية

عماد متعب: المنافسة على الأفضل في أفريقيا كانت صعبة وقوية

بالفيديو.. إيهاب الخطيب يُعلن جهاز البدري في المنتخب ومفاجآت اعتذار عماد متعب

بالفيديو.. إيهاب الخطيب يُعلن جهاز البدري في المنتخب ومفاجآت اعتذار عماد متعب

"البادل تنس" لعبة كان يمارسها لاعب الأهلي السابق عماد متعب، حين تعرض لوعكة صحية استلزمت دخوله المستشفى، حيث شعر بإعياء خلال ممارستها مع بعض أصدقائه، بسبب تعرضه لهبوط نتيجة الضغوط أو العصبية، وطلب الطبيب وضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، حتى يتماثل تمامًا للشفاء.

ولعبة "البادل تنس"، التي كان يمارسها عماد متعب، قبل التعرض للإعياء، هي لعبة حديثة نوعًا ما، حيث بدأت بشكل رسمي في الستينيات من القرن الماضي، حسب موقع الاتحاد الدولي للعبة.

تشبه لعبة التنس من حيث شكل الملعب وتخطيطه، حيث يكون الملعب مستطيلًا وتتوسطه شبكة مثل التنس الأرضي، إلا أن ملعب البادل تنس أصغر كثيرًا من ملعب التنس الأرضي، كما أن شبكة البادل تنس ارتفاعها أقل نوعًا ما.

البادل تنس دخلت مصر في عام 2014

تتشابه البادل تنس مع لعبة الإسكواش في أنها تلعب في ملاعب مغلقة، محاطة بسياج وجدران زجاجية تستخدم كجزء من اللعبة، وليست مفتوحة أمام الجمهور، كما أن اللعبة تلعب باستخدام مضارب صلبة وليست شبكية مثل مضارب التنس وتحتوي بعض الثقوب أحيانًا، بالإضافة إلى استخدام كرة تنس مضغوطة بها.

قواعد لعبة البادل تنس

تنص قواعد "البادل تنس" على أن الملعب يجب أن يكون مستطيلًا بعرض 10 أمتار وطول 20 مترًا، محاطًا بالجدران، وفي منتصف الملعب توجد شبكة، يبلغ أقصى ارتفاع لها 88 سم في الوسط، ويرفع إلى 92 سم على الجانبين، وعادةً ما تلعب "البادل تنس" بشكل زوجي وليس فرديا.

دخلت اللعبة مصر في عام 2014، للمرة الأولى، واكتسبت شعبية منذ ذلك الحين وحققت انتشارًا في بعض الأندية المصرية، حتى نظمت مصر بطولة العالم في "البادل تنس" في شهر ديسمبر الماضي تحت سفح الأهرامات.

الأكثر قراءة

بعد إصابة 12 مصريا.. كيف تميز فيروس كورونا عن الإنفلونزا؟

بعد إصابة 12 مصريا.. كيف تميز فيروس كورونا عن الإنفلونزا؟

أعراض الإنفلونزا وفيروس كورونا والفرق بينهما
عمر كمال الأحدث وبيكا عنده أسطول.. أسعار وماركات سيارات مغني المهرجانات

عمر كمال الأحدث وبيكا عنده أسطول.. أسعار وماركات سيارات مغني المهرجانات

لا صوت يعلو فوق صوت مغني المهرجانات خلال الفترة الأخيرة بعد الضجة الكبيرة التي أثاروها والاهتمام الذي حصلوا عليه نتيجة أغنياتهم التي حققت أرقاما قياسية
أمل جديد للعالم.. شركة يابانية تكتشف علاجا لكورونا

أمل جديد للعالم.. شركة يابانية تكتشف علاجا لكورونا

المستشفيات الصينية تستخدم العلاج بالفعل ولكن فقط على مرضاها إذ لا يوجد دواء منتج بكميات كبيرة أو إمدادات منه
فيديو.. جثث ومصابون وأطقم طبية منهارة.. مشاهد صادمة من مستشفيات ووهان

فيديو.. جثث ومصابون وأطقم طبية منهارة.. مشاهد صادمة من مستشفيات ووهان

حالة من الرعب والهلع تسيطر على العالم نتيجة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"
وفاة أكثر من 15 مليون شخص.. تحذير من السيناريو الكارثي لكورونا

وفاة أكثر من 15 مليون شخص.. تحذير من السيناريو الكارثي لكورونا

تواجه البشرية حاليا، واحدا من أسوأ الكوابيس، وهو فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، الذي ارتفعت حصيلة مصابيه إلى أكثر من 100 ألف شخص، ووفاة أكثر من 3 آلاف أخرين