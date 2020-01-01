دراسة: القهوة لن تجعلك مبدعا ولكن تساعد على حل المشكلات وزيادة التركيز

يعتقد الكثيرون أن شرب القهوة يجعل الشخص أكثر إبداعا وتميزا، وهو الأمر الذي نفته دراسة حديثة، إلا أن الدراسة أثبتت للقهوة مميزات أخرى.

وأوضحت داريا زابيلينا، أستاذة علم النفس المساعد في جامعة أركنساس الأمريكية، أن القهوة تزيد من القدرة على حل المشكلات والتركيز، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وخلال دراستها، أعطت "داريا" 80 متطوعا، 200 ملي جرام من الكافيين بشكل عشوائي، أي ما يعادل فنجانًا واحدًا من القهوة، ثم تم اختبار قدرتهم على التفكير في حل المشكلات والتفكير في طرح موضوعات ذات إنتاجية.

وقد تبين أن الكافيين يحسن التفكير المتقارب، بينما تناوله ليس له تأثير كبير على التفكير المتباين، ولذلك فقد أوضحت نتائج الدراسة أن فنجانا واحدا من القهوة يوميا يزيد من التركيز والقدرة على إنجاز الأمور ، إلا أنه لن يساعد كثيرًا في التوصل إلى مفاهيم جديدة، أو يجعل الشخص أكثر إبداعية.