آخرهم لاعب الزمالك.. نجوم عالم الرياضة يلجأون لاستخدام "الحجامة"

07:30 ص | الأحد 08 مارس 2020
مايكل فيليبس

مايكل فيليبس

كتب: حسن شحاته

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يلجأ عدد من نجوم الرياضة إلى استخدام "الحجامة" قبل البطولات الكبرى أو المباريات الهامة، من أجل تنشيط الدورة الدموية، والوصول لحالة بدنية أفضل، حيث ظهرت آثارها على أجسادهم خلال المنافسات.

ويرصد لكم "الوطن"، في السطور التالية، أبرز نجوم الرياضة الذين لجأوا لاستخدام "الحجامة".

أحمد سيد "زيزو"

نشر الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لاحتفالات اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس، عقب نهاية مباراتهم أمام الترجي، والتي انتهت بتأهل الفارس الأبيض على الرغم من تلقيه الخسارة بهدف نظيف، مستغلا فوزه ذهابا بنتيجة 3-1، ظهر خلاله آثار الحجامة على ظهر لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو".

مايكل فيليبس

وظهرت آثار الحجامة واضحة على السباح الأمريكي مايكل فيليبس، خلال منافسات أولمبياد 2016، وكان "فيليبس" قد اعتمد تقنية "الحجامة" منذ وقت طويل، حيث نشر منذ نحو عام، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، وهو يجري عملية "الحجامة".

ألكسندر نادور

وفي نفس البطولة، ظهرت أثار "الحجامة" على مفاصل كتف اللاعب الأمريكي ألكسندر نادور، الذي ينافس في لعبة حصان المقابض، ضمن فريق الرجال.

وانج تشون

وفي أولمبياد 2008، ظهرت أثار "الحجامة" على السباحة الصينية وانج تشون، خلال المنافسات، وفقا لما ذكرته شبكة "بي بي سي".

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