فيديو.. تعرف على موعد عرض Fast and furious 9 في مصر

يترقب عشاق الأكشن والإثارة بجميع أنحاء العالم موعد طرح الجزء التاسع من فيلم Fast and Furious في السينمات، والذي يشارك فيه نجم المصارعة جون سينا لأول مرة، مع الفنان فان ديزل.

وحقق الإعلان الرسمي للفيلم أكثر من 33 مليون مشاهدة منذ طرحه في فبراير الماضي، ويعد الفيلم واحدا من أشهر الأفلام وأكثرها شعبية منذ طرح الجزء الأول منه في عام 2011، بمشاركة النجم الراحل بول والكر، والذي توفي في حادث سيارة في عام 2013.

ويدور الفيلم حول الصراع بين دومينيك توريتو والشهير بـ"دوم"، ويجسد دوره الفنان العالمي فان ديزل، وشقيقه الشرير "جايكوب" والذي يلعب دوره بطل المصارعة ونجم "WWE" جون سينا، ويأتي برومو الفيلم بعنوان "العائلة أولا"، أي أن "دوم" عليه الاختيار بين عائلته في سباق السيارات وبين عائلته البيولوجية، وفقا لموقعي "The Verge" و"CNN" الأمريكيين.

كما كشف البرومو عن مفاجأة لعشاق الفيلم، إذ يشهد الجزء الـ9 والمعروف أيضا باسم "Fast and Furious saga"، عودة "هان" مرة أخرى إلى الصراع، ويلعب دوره الفنان سونج كانج، وستكشف أحداث الفيلم عن كيفية عودته من الموت بعد وفاته في الجزء الـ6.

وكان من المفترض طرح الفيلم في شهر أبريل من العام الماضي، إلا أنه سيتم طرحه رسميا في السينمات العالمية والمصرية في 22 مايو 2020.

وجرى تصوير الفيلم ما بين يونيو ونوفمبر 2019، في لندن ولوس أنجلوس وإدنبرة وتايلاند وجورجيا، ولم يتوقف سوى يوم 22 يوليو 2019، بسبب وقوع حادث في المجموعة أدى إلى إصابة رجل المخاطر والمسؤول عن تنفيذ بعض المشاهد الخطرة في الفيلم، ودخل العناية المركزة.

ويشارك في بطولة الفيلم ميشل رودريجيز، في دور ليتي، ولوداكريس بريدجز، في دور تيج، وتيريز جيبسون، في دور روماني، وجوردانا بروستر، في دور والدة شقيقة "دوم".

وتحدث كودي، شقيق الراحل بول والكر، عن احتمالية عودة شخصية براين أوكونور، مرة أخرى للفيلم كإحياء لذكرى أخيه الذي توفي في حادث سيارة، ولم يعرف بعد ما إذا كان جايسون ستاثام، شارك في الفيلم أم لا.

ويذكر أنه في أغسطس الماضي، طُرح فيلم "Hobbs and Shaw" والذي يعد جزءا منفصلا عن أجزاء الفيلم الـ9، ويعتبر الفنان أدريس ألبا، هو أحدث النجوم الذين انضموا للجزء الـ9 من سلسلة أفلام fast and furious، مجسدًا دور شرير أمام دون جونسون الشهير باسم "ذا روك" وجوناثان ستاثام.