"نسانيس وذئاب ومفيش أسود".. أول حديقة حيوان بالصعيد

حيوانات داخل الأقفاص، زواحف في كل جانب، أصوات نسانيس لا تتوقف، بغبغاوات تردد كلماتك التي تلقيها عليها، ذئاب مفترسة ينتابك الخوف بمجرد رؤيتها، كما تجد زائرين من كل مكان جاءوا إلى أول حديقة حيوان في الصعيد، فعلى مساحة تتعدى الـ1600 متر، أسس الدكتور مختار مصطفى رجب، أول حديقة حيوان خاصة في سوهاج ليحقق حلما طالما راوده.

استغل الدكتور مختار، دراسته في الطب البيطري لإنشاء أول حديقة حيوان في محافظات الصعيد، بعد أن بدأ يفكر في هذا الحلم منذ 10 أعوام، وقبل حصوله على الماجستير في أمراض الحيوانات البرية، والدكتوراه في الثعلب الأحمر، لينطلق مستعينا بدراسته في تأسيس حديقة الحيوان بسوهاج خاصة بعد إلهام أساتذته له في ذلك "الطب البيطري في مصر كله بيتكلم على الأبقار والجاموس أو الدواجن، لكن مافيش أي اهتمام بالحياة البرية، رغم أن لها دور كبير في التوازن البيئي، وقلت الحديقة دي هتكون هي نوع من أنواع لفت الانتباه على الحياة البرية بدلا من الاقتصار على الحيوانات الأليفة والمستأنسة".

في يونيو الماضي، وعقب حصوله على التراخيص المختلفة وبعد أن واجهوا العديد من العقوبات ومشاكل في التمويل، واستيفاء كل الموافقات من وزارات الداخلية والبيئة والصحة والزراعة، دشن "مختار"، مع مجموعة من أصدقائه الحديقة من منطلق حبهم للحياة البرية، حيث بدأوا بالجهود الذاتية إلى أن خرج المشروع للنور، كما خصصوا عدة أفراد منهم من هو مسؤول عن الأمن والتذاكر، وإطعام الحيوانات في أوقات مختلفة، بجداول تغذية لكل حيوان، بالإضافة إلى وجود شخص مسؤول عن الألعاب والملاهي التي تتواجد بالحديقة الصغيرة "الحدائق الخاصة على مستوى مصر 13 إحنا واحدة منهم، وعلشان نرخص مكان بالشكل ده كان لازم يكون فيه خبرة ودراسة علشان نقدر نعتني بمكان بهذا الشكل".

الحيوانات المتواجدة في حديقة حيوان سوهاج

يوجد في الحديقة التي تقع في مدخل محافظة سوهاج، بعض الحيوانات مثل القط البري، والطاووس، والكثير من النسانيس التي أسماها مختار "زكي وزكية وفهيم وفهيمة"، والبغبغاوات، والثعابين المختلفة، والسلاحف، والحمام الجبلي، بالإضافة إلى السمان، والدجاج الحبشي، وكبش أروي، والذئاب المفترسة، Golden Jackal، ليعبر الدكتور مختار عن سعادته بهذا الإنجاز وبداية تدشين الحديقة ببعض الحيوانات، كما يطمح بزيادة أعداد الحيوانات في المستقبل، بعد أن ينقل مكان الحديثة إلى مدينة سوهاج الجديدة "فيها مساحات كبيرة، بناشد المحافظ أو الجهات الإدارية، تدعمنا بتخصيص قطعة أرض، نقدر نجيب حيوانات أكتر من كده، إحنا هنا محكومين بالمساحة".

وخلت الحديقة من الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور والفهود "فيه حيوانات طلبناها ماتوافقش عليها زي الفهد والنمر والأسد، نظرا لقرب المكان من مساكن الأهالي"، بحسب مختار الذي أشار إلى قرار منع اقتناء المفترسات في 2016 إلا لو على بعد 60 كيلو من الأماكن السكنية جعلهم محكومين ببعض الحيوانات في الحديقة.

مختار: حديقة الحيوانات بسوهاج رسالة

حلم تدشين حديقة الحيوانات، رسالة في صميم اهتماماتنا العلمية والشخصية، بحسب "مختار" الذي لا يهمه المكسب "المهم المكان يكون محبوب والناس تستفيد وتعرف معلومات كتيرة عن الحيوانات، ومن يتبنى رسالة معينة مابيفرقش معاه الربح، بس المكان الحمد لله بيغطي مصاريفه".

نجح مختار في التسويق الإلكتروني للحديقة والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصول صفحة مشروعه إلى 9 آلاف متابع، وجد العديد من المدارس والإخصائيين بها يحادثونه لحجز رحلات لطلابهم بمدارس اللغات والإنترناشونال، بالإضافة إلى الزيارات العائلية، "إعجاب الناس بفكرة أنه فيه حديقة حيوان، لسه قدامنا تحديات أكبر، والحمد لله المكان نال إعجاب الناس من كافة المستويات".