الكعبة تشهد تعامد القمر عليها في ظاهرة بالعين المجردة

بعد إعادة فتح الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية إثر إغلاقهم الخميس، لتطهيرهما وتعقميهما للوقاية من فيروس كورونا المستجد، شهدت الكعبة المشرفة أمس الجمعة 6 مارس 2020 الموافق 11 رجب 1441 هجريا، ظاهرة فلكية مميزة إذ تعامد القمر عليها في حوالي الساعة العاشرة مساء.

وشهدت مكة المكرمة تعامد القمر الأحدب على الكعبة المشرفة في الساعة 9:55 مساء، "6:55 مساء بتوقيت غرينتش"، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهو التعامد الأول هذا العام.

تشهد #مكة_المكرمة مساء يوم الجمعة 11 رجب 1441 الموافق 6 مارس 2020 ( حسب تقويم ام القرى) تعامد القمر الأحدب على الكعبة المشرفة عند الساعة 9:55 مساء ( 6:55 مساء بتوقيت غرينتش) في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهو التعامد الأول هذا العام . pic.twitter.com/erKMtShHNP — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) March 2, 2020

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه في لحظة التعامد كان القمرأمام مجموعة نجوم السرطان على ارتفاع (89.52.24 درجة) في قبة السماء وقرصه مضاء بنسبة (87.7%) وعلى مسافة 368.051 كيلومتر.

وأشارت الجمعية، إلى أن هذه الظاهرة يمكن الاستفادة منها في تأكيد دقة الحسابات الفلكية لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة، إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة في عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء.

ويشير موقع القمر للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام، والتي يشاهد فيها القمر في وقت التعامد في آسيا وإفريقيا وأوروبا، إلى مكة بشكل يضاهي دقة التطبيقات الهواتف الذكية الحديثة.

ويذكر أن آخر تعامد للقمر على الكعبة المشرفة كان في نوفمبر 2019.