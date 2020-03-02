الكعبة تشهد تعامد القمر عليها في ظاهرة بالعين المجردة

12:33 ص | السبت 07 مارس 2020
تعامد القمر على الكعبة في الساعة 9:55 دقيقة مساء

تعامد القمر على الكعبة في الساعة 9:55 دقيقة مساء

كتب: لمياء محمود

أخبار متعلقة

الليلة..القمر يتعامد على الكعبة المشرفة

الليلة..القمر يتعامد على الكعبة المشرفة

القمر الصغير.. اكتشاف كويكب حجمه 3 أمتار بمدار الأرض

القمر الصغير.. اكتشاف كويكب حجمه 3 أمتار بمدار الأرض

أغُلقا مع تعليق العمرة.. صحن الكعبة والمسعى بين الصفا والمروة في سطور

أغُلقا مع تعليق العمرة.. صحن الكعبة والمسعى بين الصفا والمروة في سطور

صور.. شكل الكعبة وهي خالية من المصلين

صور.. شكل الكعبة وهي خالية من المصلين

بعد إعادة فتح الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية إثر إغلاقهم الخميس، لتطهيرهما وتعقميهما للوقاية من فيروس كورونا المستجد، شهدت الكعبة المشرفة أمس الجمعة 6 مارس 2020 الموافق 11 رجب 1441 هجريا،  ظاهرة فلكية مميزة إذ تعامد القمر عليها في حوالي الساعة العاشرة مساء.

وشهدت مكة المكرمة تعامد القمر الأحدب على الكعبة المشرفة في الساعة 9:55 مساء، "6:55 مساء بتوقيت غرينتش"، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهو التعامد الأول هذا العام.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه في لحظة التعامد كان القمرأمام مجموعة نجوم السرطان على ارتفاع (89.52.24 درجة) في قبة السماء وقرصه مضاء بنسبة (87.7%) وعلى مسافة 368.051 كيلومتر.

وأشارت الجمعية، إلى أن هذه الظاهرة يمكن الاستفادة منها في تأكيد دقة الحسابات الفلكية لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة، إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة في عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء.

ويشير موقع القمر للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام، والتي يشاهد فيها القمر في وقت التعامد في آسيا وإفريقيا وأوروبا، إلى مكة بشكل يضاهي دقة التطبيقات الهواتف الذكية الحديثة.

ويذكر أن آخر تعامد للقمر على الكعبة المشرفة كان في نوفمبر 2019. 

الأكثر قراءة

شارك في الحرب عام 1945.. عجوز يتزوج شابة تصغره بـ76 عاما

شارك في الحرب عام 1945.. عجوز يتزوج شابة تصغره بـ76 عاما

تزوج عجوز يبلغ من العمر 103 أعوام من امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا
مصير "وادي جانيت" بعد مصرعها.. متطوعة للحيوانات تحكي التفاصيل

مصير "وادي جانيت" بعد مصرعها.. متطوعة للحيوانات تحكي التفاصيل

ضجة كبيرة في مدينة دهب، بعد وفاة السيدة الإنجليزية جانيت جونسون البالغة من العمر 61 عامًا بعد هجوم مجموعة من الكلاب عليها.
بعد إصابة 12 مصريا.. كيف تميز فيروس كورونا عن الإنفلونزا؟

بعد إصابة 12 مصريا.. كيف تميز فيروس كورونا عن الإنفلونزا؟

أعراض الإنفلونزا وفيروس كورونا والفرق بينهما
عمر كمال الأحدث وبيكا عنده أسطول.. أسعار وماركات سيارات مغني المهرجانات

عمر كمال الأحدث وبيكا عنده أسطول.. أسعار وماركات سيارات مغني المهرجانات

لا صوت يعلو فوق صوت مغني المهرجانات خلال الفترة الأخيرة بعد الضجة الكبيرة التي أثاروها والاهتمام الذي حصلوا عليه نتيجة أغنياتهم التي حققت أرقاما قياسية
"L" و"S".. كورونا يتطور إلى سلالتين أكثر عدوانية

"L" و"S".. كورونا يتطور إلى سلالتين أكثر عدوانية

قال العلماء إن فيروس كورونا قد تحول إلى سلالتين، واحدة تبدو أكثر عدوانية من الأخرى، في اكتشاف قد يعوق محاولات تطوير لقاح.