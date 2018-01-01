فرحا بشفاء شقيقه.. سائح بريطاني يذبح خروفا بالغردقة

«هذه هى أول مرة أقوم فيها بالذبح على الطريقة الإسلامية»، كلمات عبَّر بها أحد السائحين عن الإنجليز فى مدينة الغردقة عن سعادته لذبحه خروفاً على باب أحد المستشفيات، بعد شفاء شقيقه الأصغر من أزمة صحية مفاجئة، استدعت خضوعه لعملية جراحية خطيرة، أثناء وجودهما معاً فى أحد الفنادق السياحية، لقضاء عطلة أعياد الميلاد.

"هوسين": أشعر بحب الناس كأننى وسط عائلتى

«أمجد هوسين»، بريطانى من أصول باكستانية، يقيم بمقاطعة «ليدز»، أكد لـ«الوطن» أنه لم يجد ما يعبِّر به عن فرحته بشفاء شقيقه «أسيف»، سوى شراء خروف وذبحه على باب المستشفى، وتوزيع لحمه على الفقراء والمحتاجين، طبقاً للتقاليد الإسلامية، كما عبَّر عن شكره لأطباء المستشفى الذين تمكنوا من إنقاذ حياة شقيقه.

ونظراً لأن الذبح غير مسموح به فى شوارع إنجلترا، وإنما يتم آلياً، استغل «أمجد» فرصة وجوده فى مصر للوفاء بـ«النذر» بعد شفاء شقيقه، وعدم الانتظار حتى عودته إلى بلده، قائلاً: «أشعر بحب الناس هنا فى الغردقة وكأننى وسط عائلتى».