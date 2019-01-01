"ارسم ضحكة".. مبادرة لتوزيع هدايا "الكريسماس"

08:26 م | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
طفلة سعيدة بالبالونات التى تم توزيعها

طفلة سعيدة بالبالونات التى تم توزيعها

كتب: حسن صالح

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«ارسم ضحكة»، مبادرة دشَّنتها جمعية «شبرا الخير» بالقليوبية، فى الأيام الثلاثة الأخيرة من 2019، لرسم البهجة على وجوه أطفال شبرا الخيمة بمناسبة العام الميلادى الجديد، وزع خلالها المنظِّمون هدايا عينية، أسوة بـ«بابا نويل» فى الدول الغربية.

جولات لأعضاء جمعية "شبرا الخير" لإدخال البهجة على الأطفال

إيهاب فاروق، رئيس الجمعية المنظِّمة للمبادرة، قال إن الهدف من «ارسم ضحكة» هو إدخال الفرحة والبهجة على قلوب الأطفال فى شبرا الخيمة، مؤكداً أهمية هذه المبادرات البنَّاءة بشكل دائم لدورها الاجتماعى الإيجابى فى الشارع، وقال: «لا نريد إلا رؤية ضحكة الأطفال والكبار لحظة توزيع الهدايا.. ويكفينا إسعادهم للحظات ولو قليلة، لأنها رسالة مهمة جداً تعكس المحبة والتسامح والتعايش».

القائمون على المبادرة وزَّعوا أيضاً العشرات من درَّاجات السباق على الفائزين فى المسابقة الرمزية التى نُظمت فى الشارع، أعقبها تنظيم جولات فى الشوارع الرئيسية بمدينة شبرا الخيمة التى يقطنها أكثر من مليونى مواطن.

سكان «شبرا الخيمة» سرت بينهم حالة من البهجة بالمبادرة ووصفوها بأنها خطوة إيجابية لرفع معنويات الأطفال لاستقبال العام الجديد ببهجة وسعادة، فضلاً عن التخفيف عن أسرهم ومشاركتهم فرحتهم بالعام الجديد، وأكدوا أنهم لم يسبق لهم رؤية مثل هذه الفعاليات فى شبرا.

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