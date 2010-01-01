منها "هانج أوت".. 4 تطبيقات لـ"جوجل" ستتوقف في 2020

03:39 م | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
تطبيقات سيتم إغلاقها

تطبيقات سيتم إغلاقها

كتب: وكالات

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تتوقف بعض الخدمات بشكل نهائي، حين يجري الإعلان عن أخرى أكثر تطورا، وهذا ما سيحدث بالضبط لعدد من خدمات شركة "جوجل" خلال العام 2020.

تطبيقات سيتم إغلاقها في 2020

وبحلول يونيو 2020، من المحتمل أن يجرى إغلاق تطبيق "هانغ آوت" التابع لجوجل، وذلك لأجل نقل المستخدمين صوب تطبيق جديد، وسيحمل تطبيق جوجل الجديد اسم "هانغ آوتس تشات آند ميت"، في يونيو المقبل، بعدما تأخر الإطلاق مدة طويلة، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأكدت شركة "جوجل"، أن خدمتها "جوجل كلاود برينت"، التي تتيح الطباعة عن بعد، لن تظل مستمرة بعد 31 من ديسمبر 2020، لذا فإن على المستخدمين أن يجدوا بدائل لأنفسهم قبل هذا الوقت مثل الاستعانة بنظام التشغيل "Chrome OS" أو الاستفادة من بعض التطبيقات المختصة في الطباعة.

وأطلقت الشركة خدمة الطباعة عن بعد في سنة 2010، حتى تتيح للمستخدمين أن يقوموا بطباعة وثائق مخزنة سحابيا، لكن "جوجل" لاحظت أن الخدمة لم تعمل على النحو الذي كان مأمولا.

وتتجه "جوجل"، إلى إغلاق منصة تطوير التطبيقات الذكية "فابريك"، في مارس 2020، علما إن مسألة الإيقاف كانت مرتقبة في العام المشارف على نهايته.

وستوقف الشركة العالمية في سبتمبر 2020، خدمة "غوغل هاير" التي كانت تساعد الشركات الصغرى والمتوسطة في مسألة التوظيف.

ولم تكشف منصة التقنية السبب الذي دفعها إلى اتخاذ هذا القرار. 

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