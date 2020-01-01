"عشان ميقولوش بتحسدهم".. مواليد 5 أبراج يخشون الحسد

الحسد
هناك بعض الأشخاص الذين يخشون التعرض للحسد مما يجعلهم يحاولون كتمان عدد من الأشياء الخاصة بهم سواء شخصيا أو مهنيا، حيث يتصفون أحيانا بالغموض.
ومن الممكن معرفة هؤلاء الأشخاص في حال كان الطرف الآخر من المقربين له، ولكن آخرون لا يستطيعون معرفة ذلك مما ربما يضعهم في موقف محرج.
وحول هذا شرحت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج لـ "الوطن"، أكثر الأبراج الذين يخشون الحسد ويتصفون بالغموض بسبب خوفهم من العين:
صاحب هذا البرج يميل للغموض وبارعا في الهروب ولا يستطيع الطرف الآخر التعرف على معلومات منه لأن غالبا يكون يخشى الحسد.
يعد برج الحوت مشابها بمواليد برج السرطان من حيث الهروب والغموض ولا أحد يعرف عنهم شيئا، ويخافون الحسد.
لا يعلن ما يخصه ويفضل العمل في الخفاء حتى يتفاجئ المحيطين به بأمور في حياته كونه يخاف من الحسد.
يخاف من الحسد بشكل كبير رغم أن صاحب هذا البرح يتصف بأنه عقلاني ويحكم الأمور جيدا.
يدعي عدم خوفه من الحسد أو أنه لا يؤمن به إلا أنه يخشى العين بشكل كبير جدا ويقلق من الحسد.
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