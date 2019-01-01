"محدش مصدق إن بنته بقت دكتورة".. حلاق الحمير يحكي قصة كفاحه

"محدش مصدق إن قصاص الحمير بنته تبقى دكتورة".. هكذا بدأ الحاج ناصر عبده بدوي أبوعقول، قصاص المواشي والحمير بمركز أوسيم محافظة الجيزة، كلامه مفتخرًا أن مقصه وماكينة حلاقته خرجت مؤهلات عليا حصل عليها أبناؤه من بينهم ابنته الطبيبة.

الحاج ناصر الذي ورث المهنة كابرًا عن كابر قال إنه الجيل السابع أو الثامن من الأحفاد ممن عملوا في هذه المهنة، لافتًا إلى أن أبناءه كرهوا هذا المهنة وأحبوا التعليم ولم يبخل عليهم في شيء وأنفق عليهم حتى تخرجوا في الجامعة.

لم تسع الدنيا الحاج ناصر وهو يعلن فخره وسعادته بأنه علم أبناءه "أنا سعيد إني كافحت وعلمتهم"، مضيفًا في لقاء لقناة "سكاي نيوز" أن ما وصل إليه أبناؤه لم يتوقعه أحد: "محدش بقا مصدق قصاص الحمير يخرج دكتورة".

رفض الحاج ناصر طلبات أبنائه بأن يغلق محل حلاقة الحمير وأن يعتزل المهنة ويستريح فيما بقي من حياته ويستمتع بأيامه بين الراحة والطعام والشراب والصلاة والعبادة ولكنه رفض مشددًا على أنه لا يتحمل أن يجلس في بيته بدون عمل.

وما زال الحاج ناصر يزاول مهنته مفتخرًا بأبنائه المتعلمين: "في أي مكان أنا بتباهى باللي هما فيه واللي وصلتهم ليه".