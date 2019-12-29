اقتحمت نهائي أبطال أوروبا وتسلقت الهرم.. من هي الروسية كينسي ولانسكي؟

04:19 ص | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
كينسي ولانسكي متسلقة الهرم

كينسي ولانسكي متسلقة الهرم

كتب: كريم عثمان

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نشرت الفتاة روسية الأصل كينسي ولانسكي، فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، أعلى أحد أهرامات الجيزة في مصر، ظهرت من خلاله في عدة لقطات، منذ بداية رحلتها إلى محل إقامتها في أحد الفنادق إلى الأهرامات، وأثناء تسلقها. 

والتقطت "كينسي" صورة سيلفي من أعلى الهرم، وكتبت في وصف الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "تسلق أهرامات الجيزة".

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@liverichmedia @nickygathrite

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لم تكن تلك هي المرة الاولى التي تشير فيها الفتاة الروسية الجدل، بل سبق واقتحمت، ملعب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ليفربول وتوتنهام، الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد، وهي شبه عارية، في وجود محمد صلاح والذي انتهى بفوز الريدز.

وفيما يلي تستعرض "الوطن" معلومات عن كينسي ولانسكي:

- هي فتاة روسية الأصل.

- تعمل كعارضة أزياء وممثلة.

- تبلغ من العمر 23 عاما.

- متزوجة من رجل روسي  يدعى فيتالي زدوروفيتسكي.

- يعد زوجها أحد مشاهير اليوتيوب وصاحب قناة إباحية، حيث سبق أن اقتحم نهائي كأس العالم في البرازيل 2014 بين ألمانيا والأرجنتين.

- ظهرت في فيلم "Slas her Party"، وهو فيلم رعب.

- تمتلك على حسابها بموقع "انستجرام" 3.4 مليون متابع.

- تحاول دائمًا إثارة الجدل حولها لكسب مشاهدات لقناتها الإباحية، أو زيادة المتابعين على حساباتها.

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