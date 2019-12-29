بالفيديو.. بطلة واقعة التعري في نهائي أبطال أوروبا تظهر أعلى الهرم في مصر

12:55 ص | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
كينسي ولانسكي

كينسي ولانسكي

كتب: مصطفى الصبري

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نشرت عارضة الأزياء والممثلة روسية الأصل كينسي ولانسكي، بطلة واقعة التعري في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، العام الماضي، فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، أعلى الهرم في مصر. 

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وظهرت لانسكي في الفيديو وهي تتسلق الهرم وتلتقط صورة سيلفي من أعلاه. 

وكتبت لانسكي، في وصف الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "تسلق أهرامات الجيزة".

وعرض مقطع الفيديو عدد من اللقطات، منذ بداية رحلة كينسي ولانسكي إلى محل إقامتها في أحد الفنادق إلى الأهرامات، وأثناء تسلقها.

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