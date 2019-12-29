بالفيديو.. بطلة واقعة التعري في نهائي أبطال أوروبا تظهر أعلى الهرم في مصر

كينسي ولانسكي
نشرت عارضة الأزياء والممثلة روسية الأصل كينسي ولانسكي، بطلة واقعة التعري في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، العام الماضي، فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، أعلى الهرم في مصر.
View this post on Instagram @liverichmedia @nickygathrite A post shared by Kinsey (@kinsey) on Dec 29, 2019 at 9:02am PST
@liverichmedia @nickygathrite
A post shared by Kinsey (@kinsey) on Dec 29, 2019 at 9:02am PST
وظهرت لانسكي في الفيديو وهي تتسلق الهرم وتلتقط صورة سيلفي من أعلاه.
وكتبت لانسكي، في وصف الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "تسلق أهرامات الجيزة".
وعرض مقطع الفيديو عدد من اللقطات، منذ بداية رحلة كينسي ولانسكي إلى محل إقامتها في أحد الفنادق إلى الأهرامات، وأثناء تسلقها.
أعلنت شركة فيسبوك أن تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب سوف يتوقف عن العمل على جميع الهواتف التي تعمل بنظام
صاحب صوت غليظ، وجسم ضخم، وتفتقد ملامحه لعلامات الوسامة، وعلى الرغم من ظهوره في مساحات ضيقة من الأعمال الفنية التي يُشارك فيها، لكنه نجح في لفت أنظار الجمهور له.
تحتوي الكوارع على عدد كبير من الفوائد، أبرزها فقدان الوزن ونوم عميق
نشرت عارضة الأزياء والممثلة روسية الأصل كينسي ولانسكي، بطلة واقعة التعري في نهائي دوري أبطال أوروبا
"القارب الشبح".. لقب أطلقه الإعلام الياباني على قارب وُجد غارقا على سواحل اليابان، بدون طاقم، ولكن يحتوي على جثث متحللة، بما في ذلك جثتان مقطوعتا الرأس.
تعليقات الفيسبوك