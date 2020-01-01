دراسة: نصائح ممارسة الرياضة على بطاقات المنتجات الغذائية تساهم في مكافحة البدانة

10:51 ص | الإثنين 30 ديسمبر 2019
البدانة

البدانة

كتب: أ ش أ

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كشفت دراسة بريطانية حديثة أن النصائح بممارسة التدريبات الرياضية على بطاقات المنتجات الغذائية لحرق كميات السعرات التي تحتويها هذه المنتجات تسهم في الحد من البدانة.

ووفقا للنظام المقترح فإن قطعة صغيرة من الشكولاتة ستزود بملصق يبلغ العملاء بأنها ستحتاج 23 دقيقة من العدو أو 46 دقيقة من المشي لحرق 230 سعرا تحتويه.

وأضافت الدراسة التي نشرت في دورية "ابيديميولوجى وأند كوميونيتى هيلث" أن التطبيق واسع النطاق لهذه الملصقات قد يؤدى في المتوسط لخفض استهلاك السعرات بما يصل ل200 سعر لكل شخص يوميا ،ولكن رغم ذلك فإن هناك مخاوف بشأن التأثير السلبي المحتمل لها على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات غذائية.

وعلقت أماندا دالى رئيسة الفريق البحثي من جامعة لوبورو على تلك المخاوف قائلة إن هذه الملصقات ستقدم المعلومات بطريقة يسهل فهمها من قبل المستهلكين أكثر من الملصقات الحالية التي توضح حجم السعرات والقيمة الغذائية في المنتج.

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