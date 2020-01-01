فيديو.. معركة ساخنة بين "كنغرين" يمارسان الملاكمة

09:05 ص | الإثنين 30 ديسمبر 2019
معركة بين كنغرين

معركة بين كنغرين

كتب: وكالات

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رصدت سيدة بكاميرا هاتفها المحمول معركة ساخنة بين اثنين من حيوانات الكنغر، في مدينة بريسبن شرقي أستراليا.

وكانت ليز مانسون تزور ابنتها في بريسبن، عندما خرجت للتنزه لترى المشهد النادر والمثير على الطبيعة، الذي بدا وكأنه مباراة في الملاكمة.

وظل الحيوانان الجرابيان يتصارعان ويسقطان بعضهما على الأرض وعلى طاولة خشبية، حتى ركضا بعيدا دون أن يظهر فائز أو خاسر للمعركة الحامية.

وحصد الفيديو مشاهدات بالجملة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجلب عددا كبيرا من التعليقات الطريفة.

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