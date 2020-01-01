"القارب الشبح".. وجدوا على متنه 5 جثث ورأسين مقطوعين

"القارب الشبح".. لقب أطلقه الإعلام الياباني على قارب وُجد غارقا على سواحل اليابان، بدون طاقم، ولكن يحتوي على جثث متحللة، بما في ذلك جثتان مقطوعتا الرأس.

وأشار خفر السواحل الياباني، أمس الأحد، إلى أن قاربًا يُعتقد أنه جاء من كوريا الشمالية تم اكتشافه في جزيرة "سادو" اليابانية يحتوى على عدة جثث متحللة، مضيفين أن "هذه الواقعة هي المرة الأولى من نوعها هذا العام في هذه الجزيرة"، وفقا لشبكة "SKY news".

وقالت السلطات إنها عثرت على 7 جثث على متن القارب، قابل للزيادة أو النقصان، لأن خفر السواحل اكتشفوا على وجه التحديد 3 جثث برؤوس، وجثتين بدون رأس، ورأسين بدون جثث، ومن غير الواضح ما إذا كانت الرؤوس تنتمي إلى الجثث.

وذكر مسؤولون "تم التعرف على 5 جثث كرجال، لكن لم يتم التعرف على الجثتين الباقيتين، وعلى الرغم من أنه كانت هناك حالات مماثلة، لكن هذا كان أول اكتشاف للجثث في قارب محطم في هذه الجزيرة هذا العام".

ووجد المحققون أيضا حروفا وأرقاما من الأبجدية الكورية مرسومة على جانب "القارب الشبح"، ولكن لم تكن هناك مؤشرات أخرى عن أصله.

ووفقًا للخبراء، من المرجح أن "قارب الشبح" هذا، كما يطلق عليها الإعلام الياباني، تعود لصيادين كوريين شماليين يسافرون إلى البحر في محاولة لكسب كميات أكبر من الصيد وتلبية حصص الحكومة الأكثر صرامة.

وهذه القوارب قديمة بشكل عام، وغير مجهزة للتعامل مع مثل هذه المشاريع الطويلة في بحر اليابان، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أكثر من 150 سفينة يشتبه أنها من أصل كوري شمالي غرقت على الشواطئ اليابانية هذا العام.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم إنقاذ العشرات من الصيادين الكوريين الشماليين بعد اصطدام سفينتهم بسفينة دورية يابانية، ما أدى إلى غرق سفينتهم فعليًا.