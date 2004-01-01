تصل إلى 778 مليون جنيه.. أغلى 4 هواتف محمولة بالعالم

مع زيادة المنافسة بين شركات الهواتف الذكية، وانعكاس ذلك على إمكانيات وتصميم منتجات كل شركة، أصبح امتلاك أحدث الهواتف وأغلاها ثمناً هدفاً للكثير من الناس، وعلى الرغم من أن الهواتف المتاحة بالمحال التجارية ومواقع التسوق الإلكتروني قد يتعدى ثمنها 1200 دولار أمريكي (أكثر من 20 ألف جنيه مصري)، ويعضها يتعدى حاجز الألفي دولار، إلا أنها ما زالت رخيصة جداً مقارنة بالهواتف الموجودة بالقائمة التالية، التي تضم أغلى هواتف العالم ثمناً، وفقاً لما نشره موقع (Wealthy Gorilla) الإلكتروني.

فالكون سوبر نوفا أيفون 6

أغلى هاتف ذكي في العالم، بشكل رسمي، هو هاتف (Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition)، بثمن يوازي 778 مليون جنيه مصري، أي ما يزيد عن ثلاثة أرباع المليار جنيه، وتم انتاجه عام 2004، وهو مصنوع من البلاتين النقي، ومغطى بطبقة سميكة من الذهب الخالص "عيار 24 قيراط"، ويحمل على ظهره ماسة ضخمة وردية اللون.

تملك هذا الهاتف الخيالي "نيتا أمباني"، زوجة الملياردير الهندي "موكيش أمباني"، الملقب بأغنى رجل اعمال في قارة آسيا، والهاتف مزود بنظام حماية إلكترونية شديد التطور، يضمن حماية كاملة وغير مسبوقة لكل البيانات المحفوظة فيه.

ستيوارت هيوز أيفون 4s

الهتاف الثاني في هذه القائمة هو (Stuart Hughes iPhone 4s Elite Gold)، الذي يزيد ثمنه عن 150 مليون جنيه مصري، وهو مصنوع يدوياً ومغطى بـ 500 ماسة عيار 100 قيراط، وظهره مصنوع من الذهب الخالص (24 قيراط)، وكذلك شعار الشركة "لوجو"، المغطى بـ 53 ماسة صغيرة.

وكأن كل هذا ليس كافياً، تم صنع زر العودة إلى صفحة البداية (Home Button) من ماسة واحدة عيار 8.6 قيراط، وفي حالة فقدان تلك الماسة لأي سبب، فإن هناك ماسة أخرى من عيار أقل قليلاً، 7.6 قيراط، تأتي مع الهاتف كزر احتياطي.. وإذا كان كل ذلك ليس مبهراً بالنسبة لك، فإن الهاتف يأتي في صندوق كبير الحجم، مصنوع من قطعة واحدة من البلاتين النقي، ومزود بقطع مصقولة من عظام حقيقية لديناصور من سلالة (T-Rex)، ومرصع بتشكيلة من الجواهر المختلفة، مثل الأوبال والكوارتز.

ستيوارت هيوز أيفون 4

يبدو أن شركة ستيوارت هيوز مولعة بفكرة صناعة الهاتف الذكية الثمينة والباهظة، فهذا هو الهاتف الثاني بالقائمة الذي أنتجته الشركة، ويحمل اسم (Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose Edition)، والذي يعد واحداً من أكثر المنتجات الحصرية في العالم، نظراً لأنه لم يتم تصنيع إلا نسختين فقط منه في العالم كله، كل نسخة تم صنعها بشكل مفصل بحسب المواصفات والخصائص التي أرادها المشتري.

صنع الهاتف من الذهب الوردي الخالص، وهو مرصع بـ 500 ماسة عيار 100 قيراط، بينما يحمل شعار شركة "أبل" 53 ماسة صغيرة، وهو يتشابه مع الهاتف السابق في زر العودة للصفحة الرئيسية (Home Button) مصنوع من ماسة واحدة كبيرة، عيار 7.4 قيراط.

جولد سترايكر أيفون 3Gs سوبريم

الهتاف هو الرابع في ترتيب الهواف الاغلى بالعالم، والثالث من انتاج شركة ستيوارت هيوز، وهو يحمل اسم (Goldstriker iPhone 3GS Supreme)، وهو مصنوع من كتلة من الذهب، عيار 22 قيراط، وزنها 271 جرام، ويحمل اطاراً مرصعاً بـ 136 ماسة، بينما يحمل شعار شركة "أبل" 53 ماسة أخرى، وزر العودة للصفحة الرئيسية (Home button) من ماسة واحدة عيار 7.1 قيراط.

لو بدى لك كل ذلك تقليدياً، مقارنو بالهواتف الباقية الموجودة بالقائمة، فإن طريقة تعبية الهاتف ربما تنجح في تغيير رأيك، حيث سيتسلم البائع هذا الهاتف في علبة مصنوعة من قطعة واحدة من حجر الجرانيت ومزينة بالجلد الطبيعي الفاخر.